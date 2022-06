Robert Cargill Praise RRR: फिल्म देखने के बाद राजामौली की स्किल के मुरीद हुए हॉलीवुड लेखक, जमकर की तारीफ

राम चरण (Ram Charan) औऱ जूनियर एनटीआर स्टारर (Jr NTR) और एस एस राजामौली (SS Rajamouli) निर्देशित RRR को रिलीज हुए 3 माह से ज्यादा समय बीत चुका है लेकिन किसी न किसी अच्छे कारण से इसकी चर्चा अब भी जारी है. हाल ही में ‘आरआरआर’ को अमेरिका दोबारा रिलीज किया गया है, जहां पर लोगों ने इसे गे रोमांस वाली फिल्म भी बताया. हालांकि, तमाम दर्शकों ने इसके पिक्चराइजेशन को भी खूब सराहा. तेलुगू फिल्म देश भर में सफल ब्लॉकबस्टर हिट बन गई है. बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब इसकी ओटीटी पर स्ट्रीमिंग जारी है और लोग सोशल मीडिया पर आरआरआर को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

अमेरिकी लोगों के बीच लोकप्रिय हुई RRR

फिल्म की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी डिजिटल स्ट्रीमिंग जारी है. इसकी ऑनलाइन सफलता ने फिल्म को विदेशों में फिर से खबरों में ला दिया है. कई अमेरिकियों ने राजामौली, रामा राव और राम चरण फिल्म के बारे में ट्विटर पर अच्छी बातें लिखी हैं. इसी बीच हॉलीवुड फिल्म लेखक ‘डॉक्टर स्ट्रेंज’ (Doctor Strange) प्रसिद्ध ‘रॉबर्ट कारगिल’ (Robert Cargill) ने ‘आरआरआर’ की तारीफ करने के लिए भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का सहारा लिया.

Friends came over last night to initiate me into the cult of RRR (RISE ROAR REVOLT) and I’m here to report I am now fully, truly, deeply a member. This is the craziest, most sincere, weirdest blockbuster I’ve ever seen. I’m pretty sure Jess and I are watching it again this week. pic.twitter.com/WFpOAKq8VG

— C. Robert Cargill (@Massawyrm) June 6, 2022