'रॉकेट वैज्ञानिक' बने R Madhvan, Rocketry में दिखाया 50 दिन तक जेल में रहे ISRO के Nambi Narayanan का संघर्ष

तनु वेड्स मनु फेम आर माधवन (R Madhavan) न सिर्फ एक शानदार अभिनेता हैं बल्कि वे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं. उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट (Rocketry: The Nambi Effect) को हाल ही में दुबई एक्सपो 2022 (Dubai Expo 2022) में प्रदर्शित किया गया था, जहां इसे स्टैंडिंग ओवेशन यानी लोगों का खूब प्यार मिला है. माधवन के साथ रॉकेट वैज्ञानिक नंबी नारायणन (rocket scientist Nambi Narayanan) ने मंच पर कदम रखा और इवेंट में आए तमाम लोगों से बातचीत की. बता दें कि नंबी एक भारतीय वैज्ञानिक और एयरोस्पेस इंजीनियर हैं. वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में क्रायोजेनिक डिवीजन के प्रभारी रह चुके हैं.

Iconic ISRO space scientist #NambiNarayanan receives a thunderous standing ovation as he takes to the stage at #Expo2022Dubai where @actormaddy showed the trailer of the rocket scientist’s biographical drama #RocketryTheNambiEffect ! pic.twitter.com/sKQMvmi2ZL

इस अवसर पर नंबी नारायणन (Scientist Nambi Narayan) से माधवन को अपनी कहानी सुनाने के उनके फैसले के बारे में पूछा गया. इस जवाब में उन्होंने कहा, ‘मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता था जो वास्तव में इंजीनियरिंग के सार को समझ सके. बेशक माधवन खुद भी एक इंजीनियर हैं और मुझे उन्हें अपनी कहानी सुनाना आसान लगा. एक विशेष स्थिति थी, जहां मैंने एपीजे अब्दुल कलाम (APJ Abdul Kalam) के जीवन को बचाने के अपने प्रयासों को समझाना शुरू किया और उन्होंने तुरंत ‘वायुमंडलीय दबाव में असंतुलन’ (Imbalance in Atmospheric Pressure) जैसे शब्द को समझ लिया. लिहाजा वो इंजीनियरिंग के बारे में अपने स्वभाव के एक अंतर्निहित हिस्से के रूप में अच्छे से जानते थे.’

रॉकेट वैज्ञानिक ने भी युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि ‘सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए. किसी के साथ अन्याय होने पर भी उन्हें लड़ाई नहीं छोड़नी चाहिए और न्याय मिलने तक लड़ना चाहिए.’ ‘रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट’ इसरो के पूर्व (ISRO Sciencetist) वैज्ञानिक नंबी नारायणन के जीवन पर आधारित एक एक बायोग्राफिकल ड्रामा है जिसे एक जासूस के रूप में फंसाया गया था और सालों बाद बरी किया गया. इस फिल्म को Tricolour Films और Varghese Moolan Pictures प्रोडक्शन कंपनी ने मिलकर 100 करोड़ के बजट से बनाया है.

What a wonderful session with the ever awesome @ActorMadhavan. So nice to hear such amazing story regarding an amazing project. Always a pleasure with this man, whether on screen or off screen. Wishing him all the best and Eagerly waiting. pic.twitter.com/3NM35o9C28

