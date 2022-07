Rocketry The Nambi Effect: आर माधवन ने रजनीकांत के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, वायरल हुआ वीडियो

Rocketry The Nambi Effect: आर माधवन इन दिनों अपने हालिया रिलीज फिल्म ‘रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट रॉकेट’ (Rocketry The Nambi Effect) को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं और सक्सेज को एंजॉय कर रहे हैं. इस मूवी में न सिर्फ उन्होंने अभिनय किया है बल्कि वे ही इसके डायरेक्टर भी हैं. फिल्म को दर्शक खूब सराह रहे हैं और ट्विटर पर इसे लेकर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इसी बीच अभिनेता का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनका विनम्र व्यवहार देखा जा सकता है और इसके लिए भी फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं.

माधवन ने रजनीकांत से लिया आशीर्वाद

दरअसल, हाल ही में आर माधवन ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वे साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत से आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं. वीडियो में Annaatthe एक्टर जैसे ही माधवन को शॉल ओढ़ाते हैं तो वे सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाते हैं और फिर पैर छूकर रजीनाकांत का आशीर्वाद लेते हैं. दो लीजेंड का एक फ्रेम में विनम्र व्यवहार देख फैंस खुश हो रहे हैं और दोनों की खूब प्रशंसा कर रहे हैं. वीडियो में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नायारण भी साथ बैठे दिखते हैं जिन पर ‘रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट रॉकेट’ (Rocketry The Nambi Effect) को बनाया है.

When you get the blessings from a one man industry & the Leagend himself in the presence on @NambiNOfficial -it’s a moment etched for eternity-Thank you for you kindest words on #Rocketry & the affection @rajinikanth sir.This motivation has completely rejuvenated us. We love you pic.twitter.com/ooCyp1AfWd

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) July 31, 2022