नहीं रहे टॉलीवुड प्रोड्यूसर RR Venkat, किडनी फेल होने के कारण हुआ निधन

टॉलीवुड प्रोड्यूसर आर आर वेंकट (RR Venkat) का सोमवार की सुबह निधन हो गया है. उन्होंने हैदराबाद के AIG अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली. उनकी मौत का कारण किडनी का फेल हो जाना बताया जा रहा है. वो डिस्ट्रीब्यूशन हाउस R.R मूवी मेकर्स के मालिक थे. उन्होंने 2012 में अंग्रेजी फिल्म ‘डाइवोर्स इनविटेशन’ के साथ हॉलीवुड में भी एंट्री की थी. इसमें एक्टर जोनाथन बेनेट लीड रोल में नजर आए थे.

इस फिल्म को डायरेक्टर एस वी कृष्णा रेड्डी ने डायरेक्ट की थी. ये उन्हीं की फिल्म ‘आह्वानम’ का रीमेक थी. इसमें श्रीकांत और राम्या कृष्णन (Ramya Krishnan) ने लीड रोल प्ले किया था. इसके अलावा आर आर वेंकट ने कई तेलुगू फिल्में प्रोड्यूस की है. उन्होंने अवॉर्ड विनिंग रोमांटिक थ्रिलर हिंदी फिल्म ‘एक हसीना थी’ को भी प्रोड्यूस किया था. वेंकट ने निर्माता के रूप में लंबे समय तक काम किया. सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

Producer #RRVenkat (#RRMovieMakers) passed away due to kidney failure at AIG Hospitals, Hyderabad. RIP

— Suresh Kondi (@V6_Suresh) September 27, 2021