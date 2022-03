RRR Box Office collection day 3: RRR ने पार किया 500 करोड़ का आंकड़ा, इन फिल्मों को पछाड़ बनी वर्ल्ड की नंबर 1

RRR Box office collection 3 days total collection: RRR रिलीज से पहले जैसे निर्देशक एसएस राजामौली (SS rajamouli) ने दर्शकों से कहा था वे अपने वादे पर पूरी तरह से खरे उतरे. उनकी मैग्नम ऑपस ‘आरआरआर’ एक बड़े पर्दे पर दुनियाभर में धमाल मचाए हुए है. रिलीज के बाद से ही लगातार इसे देखने के लिए सिनेमाहॉल (RRR Show) गदागद भड़े पड़े हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म की देखने के लिए जितनी भीड़ आप सिनेमा हॉल की सीटों पर देखते हैं उतने ही लोग बाहर भी लंबी कतारों में दिखते हैं. बहरहाल, यहां हम आपको फिल्म के तीसरे दिन के बॉक्सऑफिस कलेक्शन के बारे में जानकारी दे रहे हैं.

राम चरण (Ram charan), जूनियर एनटीआ (jr NTR), अजय देवगन (Ajay Devgn) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर पीरियड एक्शन ड्रामा ने पूरे देश और दुनिया भर में एक गरज के साथ शुरुआत की है. 25 मार्च को सिनेमाघरों में हिट हुई इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 240-260 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया था. इसके बाद इसने वर्ल्ड वाइड करीब 90 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे दिन हिंदी वर्जन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था. दो दिन में RRR ने कुल मिलाकर 340 – 350 करोड़ रुपये के बीच कमाई की थी. तीसरे दिन भी फिल्म ने तकरीबन 90 करोड़ के आस-पास कलेक्शन किया है. फिल्म का कुल कलेक्शन 500 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुका है.

रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म के लिए बीता रविवार शानदार रहा है और दुनिया भर के कई थिएटर्स में पहले दिन के कलेक्शन से बेहतर प्रदर्शन करने की भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्विटर पर खुलासा किया कि आरआरआर के हिंदी वर्जन में रविवार (27 मार्च) को 30 करोड़ रुपए की है. उन्होंने लिखा, “#RRRMovie हिंदी ने रविवार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और 30 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. बीते दिन फिल्म ने 27 करोड़ कमाए थे और सेकंड डे 27 जबकि तीसरे दिन इसमें ज्यादा उछाल देखने को मिला.

#BREAKING :#RRR is the No.1 movie in the world for the March 25th to 27th weekend..

1. #RRRMovie – $60 Million

2. #TheBatman – $45.5 Million

3. #TheLostCity – $35 Million @ssrajamouli @tarak9999 @AlwaysRamCharan @DVVMovies @RRRMovie @PenMovies @LycaProductions

— Ramesh Bala (@rameshlaus) March 28, 2022