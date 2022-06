Hollywood Critics Association Awards में RRR की एंट्री, ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म है राजामौली की 'आरआरआर'

Hollywood critics association awards 2022: एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR) अब भी चर्चा में हैं और विदेशी लोग इसे खूब सराह रहे हैं. भले ही कुछ अमेरिकी लोगों ने फिल्म में जूनियर एनटीआर (Jr NTR) और राम चरण (Ram Charan) के बीच फिल्माए गए कुछ सीन को देख इसे गे स्टोरी कहकर मजाक उड़ाया हो लेकिन अधिकतर दर्शक इसकी तारीफ ही कर रहे हैं. फिल्म का विदेशों में जबरदस्त बोलबाला है और RRR स्टार्स के डांस मूव्स और धांसू एक्शन की हर कोई तारीफ कर रहा है. इसी बीच अब पैन इंडिया फिल्म ने एक नई उपलब्धि हासिल की है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब राजामौली की फिल्म हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन (Hollywood critics Association) के मिड सीजन अवॉर्ड्स के नॉमिनेशन की लिस्ट में भी शामिल हो गई है.

RRR है HCA अवॉर्ड में नॉमिनेट होने वाली एक मात्र भारतीय फिल्म

कहा जा रहा है कि ‘आरआरआर’ एकमात्र भारतीय फिल्म है जिसने एचसीए मिड-सीजन अवॉर्ड्स (Hollywood critics Association Awards) में जगह बनाई है. इस बात की जानकारी फिल्म की टीम ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी गई है. ‘RRR’ की टीम ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन की पोस्ट को री-शेयर कर लिखा, ‘आरआरआर’ को बेस्ट फिल्म के नॉमिनेट होते देखकर खुशी हुई.’ यहां नॉमिनेट होने के बाद अब भारतीय फिल्म कथित तौर पर हॉलीवुड के दिग्गजों जैसे ‘Top Gun: Maverick’, ‘The Batman’ और नीचे दी गई सूची में अन्य फिल्मों से कॉम्पिटिशन करेगी. मालूम हो कि ये अवॉर्ड उन फिल्मों को दिया जाता है जिन्हें अमेरिकन क्रिटिक्स की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिलता है.

Happy to see #RRRMovie nominated for Best Picture @HCACritics ❤️ #RRR https://t.co/i7QJshKlNR

— RRR Movie (@RRRMovie) June 28, 2022