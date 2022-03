RRR: Ram Charan के फैंस ने मनाया RRR Day, पसंदीदा स्टार को चढ़ाया दूध; उतारी आरती और फोड़ा नारियल- VIDEO

RRR: ‘बाहुबली’ फेम निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की नई फिल्म ‘RRR’ का इंतजार आखिरकार आज खत्म हुआ, क्योंकि शुक्रवार को फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है. फिल्म रिलीज की खुशी में जूनियर एनटीआर (JR NTR)और राम चरण (Ram charan) के फैंस 25 मार्च को ‘आरआरआर’ दिवस (RRR Day) सेलिब्रेट कर रहे हैं और वे अपने पसंदीदा अभिनेता को स्क्रीन पर देखकर बहुत खुश हैं. पांच साल के लंबे वक्त के बाद ‘आरआरआर’ (RRR) ने आखिरकार आज दिन का उजाला देखा है.



आज देश और दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए कई थिएटरों में सुबह-सुबह से ही शो लग चुके हैं. जूनियर एनटीआर और राम चरण के कट-आउट पर दूध डालने से लेकर पटाखे फोड़ने और अपने पसंदीदा सितारों के गानों पर डांस करने तक, अभिनेताओं के प्रशंसकों ने खूब मस्ती की और जय जय चरण के नारे लगाए.

चरण और एनटीआर के लिए फैंस की दिवानगी

डीवीवी दानय्या (DVV Danayya) द्वारा निर्मित ‘आरआरआर’ की घोषणा 2017 में की गई थी. कोविड -19 महामारी के कारण फिल्म की शूटिंग और रिलीज में कई बार देरी हुई. तमाम दफा पोस्टपोन होने के बाद फाइनली ‘RRR’ आखिरकार 25 मार्च रिलीज हुई.. सुबह के शो में तमाम दर्शक ‘आरआरआर’ के रिलीज़ का जश्न मनाते दिख रहे हैं.

तेलुगू राज्यों में थिएटर्स के बाहर जूनियर एनटीआर और राम चरण के बड़े-बड़े कट-आउट लगाए गए हैं, जिन पर जहां कुछ लोग दूध चढ़ाते देखे जा सकते हैं तो वहीं तमाम ऑटो-टैक्सी, ट्रैक्टर से फेवरेट स्टार के पोस्टर लेकर रैलियां कर रहे हैं. इतना ही नहीं तमाम फैंस बैंड-बाजों के साथ जुलूस भी निकाले जा रहे हैं. फैंस का उत्साह देखने लायक है.

Ballari lo 1 tractor, 2 road rollers, 100+ bikes and many cars for ONE Man the #ManOfMassesNTR

सभी दर्शक इन दोनों स्टार के लिए खुशी से जोर-जोर से चिल्लाते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं. पहले दिन फिल्म देखने के लिए फैन्स बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं. ट्विटर पर ऐसे कई सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं. फिल्म सोशल मीडियया जबरदस्त ट्रेंड कर रही है.

तमाम लोगों ने चरण की आरती उतारी और कटआउट के सामने नारियल भी फोड़े, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं.

RRR से आलिया और अजय देवगन ने किया तेलुगू में डेब्यू

एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित, ‘आरआरआर’ एक पीरियड एक्शन थ्रिलर है, जिसमें जूनियर एनटीआर और राम चरण क्रमशः कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू नाम की भूमिकाएं निभा रहे हैं. इसके जरिए बॉलीवुड अभिनेता आलिया भट्ट और अजय देवगन ने ‘आरआरआर’ के साथ तेलुगु में अपनी शुरुआत की. ‘आरआरआर’ में स्पंदन चतुर्वेदी, ओलिविया मॉरिस, समुथिरकानी, एलिसन डूडी, रे स्टीवेन्सन और श्रिया सरन भी अहम रोल में हैं. फिल्म में एमएम कीरवानी ने म्यूजिक दिया है, वहीं केके सेंथिल कुमार ने कैमरे को क्रैंक किया है.

