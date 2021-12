बाढ़ पीड़ितों की दुर्दशा देख भावुक हुए सुपरस्टार Jr NTR और Mahesh Babu, मदद के लिए दे दी इतनी बड़ी धन राशि

Andhra pradesh flood relief fund: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर (JR NTR) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘RRR’ (रौद्रम रणम रुधिराम) का प्रमोशन कर रहे हैं जिसे एसएस राजमौली (SS Rajamouli) ने निर्देशित किया है. फिल्म में उनके साथ राम चरण (Ram charan), आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और अजय देवगन (Ajay Devgn) भी नजर आएंगे. फिलहाल अभिनेता अपने नेक काम को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, एनटीआर का दिल आंध्र प्रदेश में आई भयंकर बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए पसीज गया है लिहाजा उन्होंने यहां की दुर्दशा को देखते हुए मदद करने का ऐलान किया है.

जूनियर एनटीआर आंध्र प्रदेश में बाढ़ (Andhra pradesh Flood) राहत उपायों के लिए बड़ी राशि की घोषणा करने वाले पहले अभिनेता हैं. यंग टाइगर ने कहा कि उन्हें यहां के लोगों की हालत ने झकझोरकर रख दिया है. अभिनेता ने ट्वीट में लिखा, ‘मैं उनके ठीक होने में सहायता के लिए एक छोटे से कदम के रूप में 25 लाख का योगदान दे रहा हूं.’

Moved by the plight of people affected by the recent floods in Andhra Pradesh, I am contributing 25 lakhs as a small step to aid in their recovery.

NTR के ऐलान के बाद पीड़ितों की मदद के लिए ‘Sarkaru Vaari Paata’ स्टार महेश बाबू भी आगे आए हैं. उन्होंने ट्वीट किया, ‘आंध्र प्रदेश में आई विनाशकारी बाढ़ को देखते हुए मैं सीएमआरएफ में 25 लाख का योगदान देना चाहूंगा. संकट की इस घड़ी में सभी से आगे आने और एपी सरसाकर की मदद करने का आग्रह करें.’

In light of the devastating floods in Andhra Pradesh, I would like to contribute 25 lakhs towards the CMRF. Request everyone to come forward and help AP during this hour of crisis. 🙏@ysjagan @AndhraPradeshCM

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) December 1, 2021