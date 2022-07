Jr NTR Contact No Leaked: जूनियर एनटीआर ने बीमार फैन की मां को किया था कॉल, RRR फेम तारक का फोन नंबर लीक

जूनियर एनटीआर (Jr NTR) साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं. उनका नाम उन स्टार्स में शुमार है जो डायरेक्टर्स की नजरों में सबसे पहले आते हैं और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है. अभिनेता के प्रशंसक पसंदीदा स्टार के लिए अपना प्यार दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और उतना ही वे भी उन्हें मानते हैं. इन दिनों सुपरस्टार का जनार्दन नाम का एक डाय हार्ड फैन (Jr NTR’s Fans) गंभीर हालत में है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. जैसे ही एनटीआर को इस खबर की सूचना मिली तो उन्होंने फैन की मां को फोन किया और उनके बेटे की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. इसके बाद अभिनेता की उनके प्रशंसक की मां से बातचीत का न सिर्फ फोन कॉल वीडियो बल्कि उनका नंबर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

प्रशंसक के प्रति जूनियर एनटीआर (Jr NTR fans) की उदारता देख उनके चाहने वाले हैरान और खुश भी हैं. आरआरआर स्टार की फोनकॉल का किसी ने वीडियो बनाया और इंटरनेट पर डाल दिया जिसे वामसी काका (Vamsi Kaka twitter) ने ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने वीडियो साझा करते हुए लिखा, ‘यह सुनकर कि उनके प्रशंसक जनार्दन की तबीयत गंभीर है, तारक ने बिना देर दिए तुरंत उसकी मां के पास फोन किया. एनटीआर ने स्पीकर पर कॉल के जरिए जनार्दन से भी बात की और उनके जल्द से ठीक होने की कामना की.’ वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि पीड़ित फैन की मां भावुक होकर तारक से अपना दर्द बयां कर रही हैं और उन्हें साहनुभूति देने के लिए आभार व्यक्त कर रही हैं.

Upon hearing that his fan, Janardhan’s health is in critical condition, @tarak9999

reached out to Janardhan’s mother. NTR also spoke to Janardhan through speaker phone and wished him a speedy recovery. pic.twitter.com/7kUYHqivDt

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) June 29, 2022