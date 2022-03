RRR स्टार Ram Charan और Jr NTR ने की Bahubali फेम SS Rajamouli की शिकायत, 'Bahubali' निर्देशक ने दी सफाई

‘आरआरआर’ (RRR) रिलीज होने में अब सिर्फ 4 दिन बाकी है जिसका लंबे वक्त से देश और दुनिया भर के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म का सोशल मीडिया पर जोर-शोर से प्रचार किया जा रहा है और इसके हर एक अपडेट फिल्म देखने के लिए दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है. हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजामौली, लीड एक्टर राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (Jr NTR) एक आकस्मिक बातचीत करते हुए नजर आए. जहां दोनों स्टार ये स्वीकार करते हैं कि वे वे हेल्समैन द्वारा सेट पर काफी परेशान थे.

जूनियर एनटीआर ने रााजामौली को बताया No-nonsense man

रामचरण और जूनियर एनटीआर ने शिकायत की कि ‘उन्हें फिल्म के सेट पर राजामौली द्वारा की गई कई तरह की टफ डिमांडो का सामना करना पड़ा, जो कि फिल्म के सेट एक No-nonsense man के रूप में जाने जाते हैं जिसे शूटिंग के दौरान किसी भी तरह की बकवास पसंद नहीं.’ एनटीआर का कहना है कि ‘सेट पर राजामौली कोई दया और सहानुभूति नहीं दिखाते हैं. चरण या मेरे बीच छोटी-छोटी समस्याएं भी होती हैं, तो वह हमें शूटिंग में शामिल कर लेते हैं और टास्क को पूरा कराते हैं.’

राजामौली ने कहा, सहानुभूति दिखाने से होगा भारी नुकसान

एनटीआर के जवाब में राजामौली ने कहा, ‘मुझे सहानुभूति नहीं दिखाने के लिए खुद पर नियंत्रण रखना होताा है. अगर मैं जरा सा भी किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना शुरू कर दूं और एक दिन के लिए भी शूटिंग को रोक दूं, तो इससे प्रोडक्शन हाउस को भारी नुकसान होगा.’ मालूम हो कि यह एक महंगे बजट की फिल्म है जिसमें कई विदेशी स्टार भी अहम भूमिका में हैं.

