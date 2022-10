VIDEO: जापानी फैंस का प्यार पाकर भावुक हुए RRR स्टार राम चरण, शेयर किया दिल छू जाने वाला मोंमेट; कही ये बात

राम चरण (Ram Charan) वाइफ उपासना और को-स्टार जूनियर एनटीआर (Jr NTR) के साथ जापान दौरे पर हैं, जहां पर बीते शु्क्रवार को एसएस राजामौली (SS Rajamouli) निर्देशित आरआरआर (RRR Movie) को रिलीज किया गया है. विदेशी जमीं पर भी अभिनेता को अपने चाहने वालों से वेइम्तिहां प्यार मिला. जापानी प्रशंसकों के एक सभागार को संबोधित करते हुए आरआरआर स्टार राम चरण ने सबसे दिल को छू लेने वाला और भावनात्मक भाषण दिया. उन्होंने कहा वहां मिले फैंस के प्यार और समर्थन को लेकर अपनी भावनाओं को बयां किया.

विदेशी जमीं पर भावुक हुए RRR स्टार

राम चरण जापानी फैंस से मिलकर बहुत भावुक महसूस कर रहे हैं. अभिनेता ने कहा, ‘आप लोगों से इतना प्यार मिला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम भारत में हैं. मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर अभिनेता प्यार और गर्मजोशी का अनुभव करे. मैं इस कमरे में इतने सारे इमोशन देख सकता हूं, जो मुझे इमोशनल कर रहा है. यह बहुत ही दिल को छू जाने वाला और प्रशंसनीय क्षण है. मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता.’

जापानी फैंस संग राम चरण के यादगार पल

अभिनेता ने आगे कहा, ‘जब आप भावुक होते हैं तो आपके पास शब्दों की कमी होती है और अभी, मेरे पास यहां अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं हैं. मैं जापान से यह प्यार, विनम्रता, ईमानदारी और वह सम्मान लूंगा जो आप सभी साथी मनुष्यों के लिए देते हैं.’ अभिनेता ने एक वीडियो में जापान की ढेर सारी यादों को अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया है जिसमें वहां के फैंस We Love Charan कहते हुए दिख रहे हैं. इस रील को साझा करते हुए राम ने लिखा, ‘Together we rock!! Thank u for all the love Japan !!🇯🇵’.

बार- बार जापान आने की ख्वाहिश रखते हैं राम चरण

जापान के ऑडिटोरियम में अपने स्कूल के दिनों का एक किस्सा याद करते हुए, राम चरण ने बताया कि कैसे उनके शिक्षक जापान के बारे में बताते थे और जिस तरह से देश किसी दूसी कंट्री की तरह किसी आपदा से वापस नहीं आता है. वे कहते हैं कि मैं राजामौली और अन्य निर्देशकों के साथ भी बार-बार इस देश में वापस आना चाहता हूं. मुझे आशा है कि आप हमारा फिर से स्वागत करेंगे. आई लव यू जापान! राम चरण को जापानी दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है कि यहां तक ​​कि उनके भाषण के दौरान लोगों को प्यार भरे इशारे के तौर पर आरआरआर पोस्टर की तख्ती पकड़े देखा जा सकता है.

