RRR Trailer को देख बोलीं Samantha, 100% वास्तविक है टाइगर से Jr NTR की फाइट, लिखा- 'आप कुछ भी कर सकते हैं..'

RRR trailer: एसएस राजमौली (SS Rajamouli) की फिल्म ‘RRR’ का ट्रेलर 9 लंबे इंतजार के बाद रिलीज हुआ और यह देखते ही देखते जबरदस्त ट्रेंड करने लगा. महज 24 घंटे में इसे 2 करोड़ यानी 20 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. बाहुबली के निर्देशक एक बार दर्शकों को अपने स्किल से इंप्रेस करने में कामयाब रहे. देशभर के लोग ‘RRR’ के हर कैरेक्टर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं लेकिन इसमें एनटीआर (Jr NTR) और राम चरण (Ram charan) को अद्भुत शक्ति वाला दर्शाया गया है. वीडियो में एनटीआर जो कि फिल्म में क्रांतिकारी कोमाराम भीम की भूमिका निभा रहे हैं उन्हें देख हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि वे टाइगर से फाइट करते दिख रहे हैं.

ट्रेलर देखने के बाद बहुत से लोग हैरान हो गए तो तमाम इसे नकली शेर समझे. इसी बीच अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) ने इस ट्रेलर के इस खतरनाक सीन पर अपनी प्रतिक्रिया दी. अभिनेत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ‘मुझे विश्वास था कि यह 100 प्रतिशत वास्तविक था…. इसमें कोई संदेह नहीं..@tarak9999 जूनियर एनटीआर आप अपकी आंखों की आग बयां करती है आप कुछ भी कर सकते हैं… #RRRTrailer.’

I believed that this was real 100 percent .. there was absolutely no doubt .. @tarak9999 you can do anything with that fire in your eyes 🔥🔥🔥 #RRRTrailer pic.twitter.com/WHVYE8h83z

— Samantha (@Samanthaprabhu2) December 9, 2021