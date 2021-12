RRR Update: 4 दिन बाद Ram Charan-NTR करेंगे 'ब्लास्ट', Alia Bhatt-अजय देवगन के फैंस भी देखने के लिए रहें तैयार

राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर स्टारर (Jr NTR) फिल्म ‘RRR’ के रिलीज का देशभर के दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. SS राममौली की फिल्म में अजय देवगन, श्रिया सरन और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे. फिल्म के 2 गाने ‘नाचो-नाचो’ (Nacho Nacho) और ‘जननी’ (RRR Janani Song) पहले ही सोशल मीडिया पर छाए हुए है जिन पर करोड़ों व्यूज आ चुके हैं. इसके बाद निर्माताओं ने फिल्म के नए ट्रेलर को लेकर जानकारी दी थी जिसे 3 दिसंबर को रिलीज किया जाना था. हालांकि किसी कारण बस ये 3 तारीख को जारी नहीं हुआ और अब मेकर्स की ओर से इसे रिलीज करने की नई तारीख का ऐलान किया गया है.

‘RRR’ के आधिकारिक ट्विटर पेज पर इसके ट्रेलर रिलीज को लेकर एक पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें बताया गया है ये दिसंबर को जारी होगा. निर्माताओं ने शनिवार को ट्वीट किया, ‘#RRRTrailer 9 दिसंबर को आ रहा है. एक बड़े विस्फोट के लिए कमर कस लें.’ ट्रेलर को लेकर राम चरण और NTR ने लिखा, ‘भारत के सबसे बड़े एक्शन ड्रामा की भव्यता और विशालता को देखने के लिए तैयार हो जाइए… #RRRTrailer 9 दिसंबर को आउट होगा..’

#RRRTrailer out on December 9th.

फिल्म में जूनियर एनटीआर ने ‘RRR’ में कोमाराम भीम की भूमिका निभाई है, जो तेलंगाना क्षेत्र में गोंड जनजाति (Gond tribe) के अनसंग नायक हैं. दूसरी ओर, राम चरण एक तेलुगू स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू (Alluri Sitarama Raju) की भूमिका निभाते हैं जिनकी पत्नी के रूप में आलिया भट्ट दिखेंगी. एम.एम. कीरवानी ने फिल्म का संगीत तैयार किया है, डीवीवी एंटरटेनमेंट बैनर के तले इस पेन इंडिया फिल्म का निर्माण किया जा रहा है. आपको बता दें ‘आरआरआर’ एक बिग बजट फिल्म है.

Get ready to witness the magnificence of India’s biggest action drama.#RRRTrailer out on December 9th.@ssrajamouli @tarak9999 #RRRMovie #RRRTrailerOnDec9th pic.twitter.com/inoK0gn7v7

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) December 4, 2021