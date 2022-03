Russia-Ukraine: RRR में Ram Charan के बॉडीगार्ड बने थे Rusty, अब लड़ रहे जंग; मदद के लिए एक्टर ने भेजे पैसे

Russia-Ukraine Conflict: मेगा पावरस्टार राम चरण (Ram Charan) अपने अभिनय के लिए हमेशा ही पहचाने जाते हैं लेकिन इन दिनों लाखों लोग उन्हें उनके परोपकारी काम के लिए सराह रहे हैं. उन्होंने यूक्रेन में रह रहे अपने एक बॉडीगार्ड को आर्थिक मदद भेजी है जिसके लिए फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine war) के बीच आरआरआर स्टार रस्टी (Rusty) के पास पहुंचे, जो फिल्म में अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड बने थे और वे इस जंग में शामिल हुए हैं. जैसे दोनों देश के बीच की जंग तेज हुी तो रस्टी अपने 80 वर्षीय पिता के साथ देश की रक्षा करने के लिए सेना में शामिल हो गए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वह कह रहे हैं, ‘हाय, मेरा नाम रस्टी (Rusty) है, मैं यूक्रेन में हुई RRR की शूॉटिंग के दौरान राम चरण का एक अंगरक्षक था.

रस्टी आगे बताया कि, ‘जब पता चला है कि रूस द्वारा हुए रॉकेट अटैक (Russian rocket attacks) में कई नागरिक मारे जा चुके हैं तो कुछ दिन पहले राम चरण ने फोन पर मुझसे मेरा और मेरी फैमिली हाल-चाल पूछा था. मैंने उनसे कहा कि मैं सेना में शामिल हो गया हूं. उन्होंने आर्थिक मदद का आश्वासन दिया और मुझे अपने परिवार की देखभाल करने के लिए कहा है. उन्होंने मुझे पैसे भी भेजे जिसके बाद मैंने अपनी पत्नी के लिए दवा ली. धन्यवाद राम चरण..वे बहुत दयालु हैं..’ रस्टी का पोस्ट और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें राम चरण की पहल की सराहना करते हुए कई मीम्स सामने आ रहे हैं.

#RamCharan has helped a security officer in Kyiv, Ukraine, who previously operated as his personal security member during #RRR’s shoot in Ukrainian @AlwaysRamCharan pic.twitter.com/kAi4OmmIZd

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) March 19, 2022