Sai Dharam Tej accident: GHMC ने अरबिंदो कंस्ट्रक्शन पर ठोका 1 लाख का जुर्माना, मलबा रखने का है आरोप!

साउथ सिनेमा (South Cinema) के दिग्गज एक्टर चिरंजीवी (Chiranjeevi) के भतीजे और स्टार एक्टर साई धर्म तेज (Sai Dharam Tej) का 10 सितंबर की शाम को रोड एक्सीडेंट हुआ था. इस दुर्घटना में एक्टर के कॉलरबोन में चोट आई थी. उनकी स्पोर्ट्स बाईक के रोड पर फिसल जाने के कारण उनका एक्सीडेंट हुआ था. ऐसे में अब इस खबर में एक नया अपडेट सामने आया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कोर्पोरेशन (GHMC) ने अरबिंदो कंस्ट्रक्शन पर एक लाख का जुर्माना ठोका है. ये जुर्माना कंस्ट्रक्शन का मैटेरियल माधापुर-खानामेट रोड पर डंप करने के कारण लगाया गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा चलान

दरअसल, इस जुर्माने का नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अरबिंदो कंस्ट्रक्शन पर एक लाख का जु्र्माना साई धर्म तेज के एक्सीडेंट के चलते लगाया गया है. GHMC की ओर से ये कार्रवाई तब हुई है जब कुछ सेलिब्रिटिज द्वारा उस पर रोड मेंटेनेंस ना करने का आरोप लगाया. इसक अवज में जीएचएमसी की ओर से अरबिंदी कंस्ट्रक्शन पर एक लाख का जुर्माना लगाया. जुर्माने का एक नोटिस ट्विटर पर शेयर किया गया है, जिसे शेयर करने के साथ ही सारी जानकारी दी गई है. वहीं, अगर साई धर्म तेज की बात की जाए तो उनका अपोलो अस्पताल हैदराबाद में इलाज चल रहा है.

#SaiDharamTej accident affect GHMC fined 1lakh ruppes to Aurobindo constructions.

Then what about Hyderbad road contractor’s nearly half of the roads damaged no proper maintenance on roads. @GHMCOnline @GadwalvijayaTRS

Rule is rule rule for All

