Sai Pallavi: कश्मीरी हिंदुओं को लेकर विवादित बयान देने वाली साई पल्लवी पर FIR, फिर भी हो रही एक्ट्रेस की तारीफ?

साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस साई पल्लवी (Sai Pallavi) इन दिनों अपने एक बयान देने को ट्रोल्स का शिकार हो रही हैं. विवाद इतना बड़ गया है कि हैदराबाद के एक पुलिस स्‍टेशन में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जा चुकी है. अभिनेत्री ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में ‘द कश्मीरी फाइल्स’ (The Kashmir Files) में दिखाए ‘कश्मीरी पंडितों के पलायन’ और नरसंहार (kashmiri hindu exodus) की तुलना गायों की तस्करी करने वाले एक मुस्लिम ड्राइवर की लिचिंग से की थी. लिहाजा ‘गौरक्षकों’ पर टिप्पणी के आरोप में बजरंग दल के लोगों ने पुलिस में उनकी शिकायत दर्ज कराई है. वहीं दूसरी ओर साई पल्लवी की फिल्म ‘विराट पर्वम’ (Virata Parvam) रिलीज हुई है जिसकी खूब तारीफ हो रही है.

दिलचस्प बात ये है कि अपने विवादित बयान से घिरी साई पल्लवी (Sai Pallavi Statement on kashmiri Hindu) को ‘विराट पर्वम’ (Virata Parvam Review) में उनके अभिनय के लिए कई लोगों द्वारा सराहा भी जा रहा है. फिल्म में वे बाहुबली फेम राणा दग्गुबाती (Rana Daggubati) नजर आ रहा हैं जो कि एक नक्सल लीडर का रोल निभाते हैं. पीरियड ड्रामा फिल्म लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज सिल्वर स्क्रीन पर आई है. फिल्म के मॉर्निंग शो को देखने के बाद नेटिज़न्स ने सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू दिया है.

Very emotional 2nd half. You will come out with heavy heart #VirataParvam

Sai pallavi stunning🔥🔥🔥. What a gem of actress you are ❤️❤️❤️. # venu udugula 👍👍. @RanaDaggubati no matter what keep encourage these kind of scripts. #VirataParvam is a diamond

समीक्षाओं के अनुसार, फिल्म ‘Virata Parvam’साईं पल्लवी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो राणा दग्गुबाती उर्फ ​​​​कॉमरेड रावण के पत्र को पढ़ने के बाद उसके प्यार में पड़ जाती है और उसकी तलाश में सब कुछ पीछे छोड़ देती है. वेणु उदुगुला द्वारा निर्देशित फिल्म बीते दौर में तेलंगाना क्षेत्र में नक्सली आंदोलन के बीच एक महाकाव्य प्रेम कहानी को दर्शाती है. श्याम सिंह रॉय के बाद विराट पर्वम के जरिए भी साई पल्ववी ने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को इंप्रेस किया है. वहीं इसमें राणा के कैरेक्टर और डायलॉग्स को भी खूब सराहा जा रहा है.

#VirataParvam is Pure, Poetic, Deep, Impactful, and beautiful. @Sai_Pallavi92 as Vennela will make you cry, travel with her journey. Her fabulous performance will be remembered for long time. @RanaDaggubati is so good as Ravanna. @venuudugulafilm is a gem to Tollywood

#VirataParvam A Realistic Drama that has a few good moments but does not keep us engaged overall!

The director tries to tell the story in the realist way possible but the proceedings are not appealing.

Performances by Sai Pallavi and rest of cast is very good.

Rating: 2.5/5

— Venky Reviews (@venkyreviews) June 17, 2022