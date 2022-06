Kashmiri Pandit पर बोलकर विवादों में घिरीं साई पल्लवी से फैन ने किया प्यार का इजहार, दीवानगी देख हुईं हैरान

साई पल्लवी (Sai Pallavi) का नाम इन दिनों उनके एक बयान के चलते विवादों में हैं. अभिनेत्री से हाल में एक इंटरव्यू के दौरान ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर उनके रिएक्शन से बारे में पूछा गया. इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कश्मीरी हिंदुओं की तुलना उस मुस्लिम ड्राइवर से कर दी जो गौ तस्करी करता था. इसके बाद से देश के हिंदू समुदाय के लोग उनकी आलचोना कर रहे हैं, यहां तक हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो चुकी है. इस विवाद के बीच साई पल्लवी की विराट पर्वम (Virata Parvam) रिलीज हुई है जिसमें वे राणा दग्गुबाती (Rana Daggubati) के साथ दिख रही हैं. फिल्म में अभिनेत्री के अभिनय को लोग सराह रहे हैं. वहीं दूसरी ओर फिल्म रिलीज के तुरंत अभिनेत्री की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें वे अपने खास फैन के साथ दिख रही हैं.

फैन ने दर्शाया Sai Pallavi के लिए प्यार

फिल्म ‘विराट पर्व’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और इसे दर्शकों की ओर से शानदार रेस्पांस मिल रहा है. इसी दौरान @SaiPallavi__DHF के ट्विटर हैंडल से साई पल्लवी की तस्वीरें शेयर की गई हैं जिनमें वे एक ऐसे फैन के साथ दिख रही हैं जिसने एक्ट्रेस की तस्वीर अपने सीने पर गुदवाई हुई है. ये फैन अभिनेत्री के लिए अपना प्यार सीना खोलकर बयां कर रहे हैं. एक्ट्रेस भी इस डायहार्ड फैन के साथ मुस्कुराते हुए पोज देते देखी जा सकती हैं.

A Fan Got Tattoed @Sai_Pallavi92‘s pic on his body ❤️

She is shocked and felt emotional after seeing the unconditional love fans showering at #VirataParvam Promotions in Vizag! #SaiPallavi #VirataParvamOnJune17th pic.twitter.com/bizmeHprBd

— Sai Pallavi ™ (@SaiPallavi__DHF) June 16, 2022