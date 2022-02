Pooja Hegde को ऐसे टच करने पर Salman khan के फैंस निराश, Disha Patani संग डांस करने को लेकर भी हुए ट्रोल

सलमान खान (Salman Khan) का द-बैंग टूर (Da-Bangg Tour) दुबई में सिज़लिंग परफॉर्मेंस के साथ वीकेंड पर सुर्खियां बटोर रहा है. जहां पर सलमान को स्टेज पर एक्ट्रेस पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) के साथ अपनी ही फिल्म किक के गाने जुम्मे की रात के एक स्टेप करते देखा गया. इसके ओरिजनल सॉन्ग में श्रीलंकन ब्यूटी जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline fernandez) को दिखाया गया था और लेकिन जब उन्होंने पूजा के साथ किया तो वे हुकअप स्टेप को करना भूल गए. अपनी गलत डांस को लेकर सलमान को ट्रोल किया जा रहा है, हर कोई उनके हुकअप स्टेप को बेकरा बता रहा है.

पूजा हेगड़े संग अपनी फिल्म के गाने पर स्टेप को नहीं कर पाए सलमान

इंटरनेट पर सलमान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनसे निराश नजर आ रहे हैं. दबंग खान की इस क्लिप पर यूजर्स के मिले-जुले रिएक्शन्स आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, यह मशहूर स्टेप करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फेल हो गए. दांत से ड्रेस पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए. क्योंकि ड्रेस सही नहीं थी. खराब टेस्ट सच में. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, आपने बहुत ही खराब दिखा….एक तीसरे यूजर ने लिखा, “जैकलीन की ड्रेस पकड़कर तो इन्होंने हुक स्टेप कर लिया था, लेकिन यहां यह सही नहीं लग रहा है जो यह करने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो देखकर यकीनन जिस तरह से सलमान पूजा की छोटी स्कर्ट को टच करते दिख रहे हैं वो सच में भद्दा लग रहा है.

When #SalmanKhan Tries to make the impossible Dance Step possible with #PoojaHegde ♡ Da-DanggTheTourReloaded@BeingSalmanKhan @hegdepooja pic.twitter.com/O67PXz9ZyS

— Salman Sajid Bhai Jaan (@SalmanSajidBha6) February 26, 2022