साउथ सुपरस्टार Nagarjuna के ट्वीट को Samantha Akkineni ने किया Retweet, ‘ससुर’ लिखकर किया पोस्ट

साउथ सिनेमा (South Cinema) की नामी एक्ट्रेस और नागार्जुन (Nagarjuna) की बहू सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) पिछले कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. खबरें हैं कि वो और पति नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) तलाक ले सकते हैं. हालांकि इन खबरों पर दोनों में से किसी ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है. इस बीच सभी की नजरें उनके सोशल मीडिया पर बनी हुई हैं. अब उनके एक ट्वीट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. दरअसल, सामंथा ने अपने ससुर नागार्जुन के एक ट्वीट को री-ट्वीट किया है, जो लाइमलाइट में आ गया है.

सुपरस्टार नागार्जुन (Nagarjuna) ने अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसे सामंथा ने अपने अकाउंट पर भी शेयर किया. वीडियो के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, ‘ये बहुत ही खूबसूरत है नागार्जुन मामा.’ मामला चर्चा में तब आया जब पिंकविला ने मेंशन किया कि सामंथा ने ये ट्वीट पहले बिना ‘मामा’ के पोस्ट किया था. बाद में एक्ट्रेस ने इसे ट्वीट डिलीट किया और उसमें मामा जोड़ा. बता दें मामा शब्द ससुर जी के लिए लिखा जाता है. इसके बाद अंदाजा लगने लगा कि सामंथा के अभी भी नागा के घरवालों के साथ अच्छे रिश्ते हैं.

This is so beautiful @iamnagarjuna mama ❤️ #ANRLivesOn https://t.co/Xt6XQ6rhNu

— S (@Samanthaprabhu2) September 20, 2021