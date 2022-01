Samantha Ruth Prabhu ने Akshay Kumar को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा, लिखा- फिल्मों का पुलिस अफसर बना चोर- VIDEO

सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा के आइटम नंबर को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म के जरिए उन्होंने अपने करियर के पहले आइटम सॉन्ग पर परफोर्म किया और इस पर विवाद भी हुआ बावजूद इसके गाने को खूब पसंद किया जा रहा है. फिल्म में जहां एक ओर अल्लू के डायलॉग वायरल हो रहे हैं तो वहीं रश्मिका मंदाना का सामाी-सामी और सामंथा का o ontava oo ontava गाना छाया हुआ है. हालांकि, फिलहाल वे एक्ट्रेस अपने एक नए वीडियो को लेकर चर्चा में आई हैं और इसमें वे बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ दिख रही हैं.

हाल ही में सामंथा रुथ प्रभु ने अपने सोशल अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अक्षय कुमार एक घर में दबे पैर घुसते हैं और कुरकुरे की चोरी करते हैं. इतने में घर की साभी लाइटें खुल जाती हैं और सामंथा आती हैं जो अक्की से कहती हैं इतना टेस्टी कुरकुरे अकेले खाओगे क्या? वे उनके पैकेट छीन लेती हैं और घर के सदस्यों के साथ इसके स्वाद का लुत्फ उठाती हैं. बाद में जब कुरकुरे अक्षय को मिलता है तो वे भी इसे बड़े चाव से खाते हैं. टॉलीवुड और बॉलीवुड के सुपरस्टार का ये वीडियो बहुत की शानदार है जिसमें दोनों कमाल की एक्टिंग करते दिखते हैं.

वीडियो को शेयर करते हुए सामंथा ने इसके लिए एक मजेदार कैप्शन भी दिया है. उन्होंने लिखा, ‘फिल्मों में पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करने वाले अक्षय कुमार अब कुरकुरे चोर बन गए हैं. ये किस तरह का बिहेवियर है अक्षय कुमार?’ बता दें कि दोनों पहली बार किसी विज्ञापन में नजर आ रहे हैं और इनके फैंस जमकर सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं.

So much more success waiting for you 😭😭❤

My heart is so heavy you have no idea how much peace I get after watching this pair

You are ruling in Bollywood too you will rule everywhere Sam

Lots of love @Samanthaprabhu2 pic.twitter.com/mJvdmOnPDs

