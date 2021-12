Samantha को Manoj Bajpayee की Family Man 2 के लिए मिला OTT Award, इंटरनेट पर छा गई 'राजी'

सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) इन दिनों अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर ‘पुष्पाः द राइज’ (Pushpa: the Rise) में अपने आइटम नंबर गाने को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में मेकर्स ने उनकी एक झलक दिखलाई है जिसमें अभिनेत्री काफी बोल्ड दिख रही हैं. इसी बीच सामंथा के करियर में एक और अचीवमेंट शामिल हुई है. दरअसल, नागा चैतन्य की पूर्व वाइफ ने ओटीटी फिल्मफेयर का खिताब जीता है. इसका ऐलान फिल्मफेयर के ट्विटर हैंडल पर किया गया है और एक्ट्रेस को मुबारकबाद दी गई है.

गौरतलब है कि सामंथा ने मनोज बाजपेयी स्टारर ओटीटी की वेब सीरीज ‘फैमिली मैन’ (Family Man) में अपने अद्भुत अभिनय से रूबरू कराया है. बहुत से दर्शक उनके किरदार को देख पहचान ही नहीं पाए कि वे उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस सामंथा (Samantha) हैं. उन्हें वेब ड्रामा फैमिली मैन 2 सीरीज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (Best Actress) के सम्मान से नवाजा गया है और इसके बाद वे ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं. मनोज बाजपेयी को भी इस सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर का ओटीटी अवॉर्ड मिला है.

Congratulations!

The award for the Best Actor in a Drama Series (Female) goes to #Samantha for #TheFamilyMan2 at the #MyGlammFilmfareOTTAwards 2021. pic.twitter.com/mGeU9Bgn0d

— Filmfare (@filmfare) December 9, 2021