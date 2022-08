Yashoda New Look: चेहरे पर चोट के निशान और भीड़ में दिखीं सामंथा, 'यशोदा' से जारी हुआ एक्ट्रेस का नया लुक

बॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा क्रेज इन दिनों साउथ मूवीज का देखने के लिए मिल रहा है. ‘पुष्पा, ‘केजीएफ 2’ (KGF 2) और ‘RRR’ जैसी फिल्मों का बोलबाला सिनेमाघरों में काफी रहा है. इसके बाद हाल ही में फिल्म ‘लाइगर’ (Liger) रिलीज की गई. हालांकि, इसे दर्शकों से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला. लोगों ने कहा कि इसे बॉलीवुड स्टाइल में बनाया गया है. इसी कड़ी में एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) की मोस्टअवेटेड फिल्म ‘यशोदा’ (Yashoda) से उनका नया लुक जारी किया गया है, जिसे देखकर आपको ‘द फैमिली मैन 2’ (The Family Man 2) वाले लुक की याद जाएगी.

फिल्म ‘यशोदा’ (Yashoda) से जारी किया गया सामंथा के नए लुक (Samantha New Look From Yashoda) में देखने के लिए मिल रहा है कि एक्ट्रेस के चेहरे पर ढेर सारे चोट के निशान हैं और लोगों की भीड़ में नजर आ रही हैं. पोस्टर में एक और चीज देखने लायक है कि उनके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही नजर आ रही हैं. सामंथा का इसमें एकदम डैशिंग अंदाज देखने के लिए मिल रहा है, जो कि फैंस को फिल्म के लिए एक्साइटमेंट को पैदा कर रहा है. पोस्टर से एक बात तो साफ है कि इसमें एक्ट्रेस ऐक्शन सीक्वेंस करने वाली हैं और पोस्टर में दिखाया गया उनका लुक फिल्म के किसी ऐक्शन सीक्वेंस का है. इसमें वो काफी गुस्से में भी नजर आ रही हैं.

पोस्टर को शेयर करने के साथ ही फिल्म ‘यशोदा’ के टीजर वीडियो (Yashoda teaser Video) के रिलीज डेट का भी ऐलान किया गया है. इसके टीजर वीडियो को 9 सितंबर को दर्शकों के बीच रिलीज किया जाएगा. इसका निर्देशन हरी-हरीश द्वारा किया जा रहा है. फिल्म में हाई ऐक्शन सीक्वेंस देखने के लिए मिलने वाला है. इसके प्रोड्यूसर सिवालेका कृष्णा प्रसाद हैं. कहा जा रहा है कि मेकर्स फिल्म की ग्रांड रिलीज का प्लान कर रहे हैं और इसे 5 भाषाओं में श्रीदेवी मूवीज बैनर के तले रिलीज किया जाएगा. फिल्म में सामंथा के साथ वारालक्ष्मी सरथ कुमार, उन्नी मुकुंदन, राव रमेश, मुर्ली शर्मा, समपथ राज, शत्रु, मधुरिमा, कलपिका गणेश, दिव्या श्रीपदा, प्रियंका शर्मा और अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं.

इसके अलावा सामंथा की अपकमिंग फिल्मों (Samantha Upcoming Films) की बात की जाए तो इसमें ‘शांकुतलम’ (Shaakuntalam) उनकी आने वाली मूवीज में से एक है. इसका भी उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है. वहीं, एक्ट्रेस अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर भी काफी चर्चा में हैं. आखिरी बार एक्ट्रेस को अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म ‘पुष्पा’ (Pushpa) में देखा गया था, इसमें उन्होंने ‘Oo Antava’ गाने पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी. ये फिल्म का आइटम सॉन्ग था और एक्ट्रेस ने अपनी अदायगी और हुस्न का जलवा बिखेर कर काफी लाइमलाइट बटोरी थी.

Tags: Samantha akkineni