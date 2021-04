VIDEO: पंजाबी कुड़ी Sargun Mehta का आमिर खान के गाने 'लट्टू' पर धमाल, शॉर्ट ड्रेस में लगाया ग्लैमर का तड़का

View this post on Instagram A post shared by Sargun Mehta (@sargunmehta)

फेमस पंजाबी एक्ट्रेस सरगुन मेहता (Punjabi Actress Sargun Mehta) सोशल मीडिया पर इन दिनों छाई हुई हैं. उनकी फोटोज और वीडियो इंटरनेट (Internet) पर काफी देखे जा रहे हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें वो अपने और हार्डी संधू (Harrdy Sandhu) के 'तितलियां' (Titliaan) सॉन्ग पर डांस करती नजर आ रही थी. सॉन्ग को आए हुए काफी समय हो गया है, लेकिन वो अब भी सोशल मीडिया और यूट्यूब (Youtube) पर सर्च किया जाता है. गाने में दोनों की जोड़ी भी देखने लायक थी. अब उनका पोस्ट किया लेटेस्ट वीडियो टॉक ऑफ दी टाउन बना हुआ है, जिसमें वो डांसर और यूट्यूबर सोनाली भदौरिया (YouTuber Sonali Bhadauria) के साथ एक डांस ट्रैक ‘मैं खुद पे लट्टू’ (Main Khud Pe Lattu) पर जबरदस्त डांस करते दिख रही हैं. यहां देखिए पूरा वीडियो...उन्होंने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम (Instagram) हैंडल पर पोस्ट किया, जिसपर उनके फैंस के कमेंट की लाइन लग गई है. वीडियो में ब्लैक ड्रैस पहने सरगुन और सोनाली दोनों सिजलिंग लग रही हैं. वीडियो के साथ सरगुन ने कैप्शन लिखा है.. Gonna get better next time, सोनाली भदौरिया ने इतना डांस करवा दिया कि मेरी जान ही निकाल दी. बता दें गाने को कुछ ही घंटों में करीब 6 लाख व्यूज मिले हैं और ढेर सारे कमेंट आते जा रहे हैं.बता दें पंजाबी इंडस्ट्री और टीवी की दुनिया में एक्टिंग से अपना लोहा मनवा चुकी सरगुन अब प्रोड्यूसर भी बन गई हैं. हाल ही में कलर्स चैनल पर शुरू हुआ नया सीरियल जिसका नाम है 'उड़ारियां' को उन्होंने ना सिर्फ प्रोड्यूस किया है बल्कि उन्होंने अपने पति और एक्टर रवि दुबे (Ravi Dubey) के साथ मिलकर इस सीरियल की कहानी भी लिखी है.