शाहरुख खान से फैन ने पूछा, किंग खान और साउथ स्टार विजय थलपति को साथ देखने का मौका कब मिलेगा, मिला ये जवाब

शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जवान और पठान को लेकर चर्चा में हैं. इन दोनों में से एक हिंदी फिल्मों में दर्शक साउथ के स्टार को भी देखेंगे. बता दें कि जवान में साउथ की लेडी स्टार नयनतारा किंग खान के अपोजिट में नजर आएंगी और इसमें विजय सेतुपति भी SRK के साथ नजर आएंगे. हालांकि, अभिनेता की इन दोनों ही फिल्मों को तमाम यूजर्स बायकॉट भी कर रहे हैं. हाल ही में #Boycott Pathaan ट्रेंड कर रहा था और इसके बाद शाहरुख खुद ही सोशल मीडिया पर फैंस से मुखातिब हुए. इस बीच उन्होंने कई तरह के सवालों के जवाब दिए.

थलपित को लेकर किंग खान का रिएक्शन

हाल ही में शाहरुख खान ने अपने फैंस के साथ चैट सेशन रखा था जिसमें कई फैंस ने अभिनेता से अलग-अलग सवाल किए. इस बीच ट्विटर पर हैशटैग #AskSRK के तहत अभिनेता के लिए सवाल दागे. चैट के दौरान शाहरुख खान ने साउथ के मास्टर फेम थलपति विजय के साथ काम करने के बारे भी बात की. उन्होंने कहा, वो एक अच्छा लड़का (He is Really A Cool Guy) है. तभी विजय के एक प्रशंसक ने बॉलीवुड ‘बादशाह’ से साउथ एक्टर पर उनके विचारों और अभिनेता के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करने के बारे में सवाल किया. एक यूजर ने किंग खान से पूछा, शाहरुख और विजय को एक फिल्म में देखने कब मिलेगा, जवाब मिला, ‘वो बहुत कूल आदमी हैं. फिल्में जब होती हैं, तब होती हैं. अगर उन्हें होना होगा, तो वो होगी ही.’

जवान में कैमियो में नजर आ सकते विजय थलपति

ऐसा सुनने में आ रहा है कि थलपति विजय तमिल निर्देशक एटली के साथ शाहरुख खान की ‘जवान’ में एक कैमियो भूमिका निभाते दिखेंगे. तीनों को चेन्नई में निर्देशक के जन्मदिन समारोह में एक साथ देखा गया था. विजय, एटली और शाहरुख खान की तस्वीर भी इंटरनेट पर वायरल हो गई है और इससे हिंदी फिल्म में उनके कैमियो की भी लगभग पुष्टि हो गई. लेकिन शाहरुख खान ने अपने ट्विटर चैट के दौरान जवान से रिलेटिड विजय के कैमियो रोल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी.

मुश्किल में शाहरुख की फिल्म

इसी बीच जवान फिल्म के निर्देशक एटली कॉपीराइट को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. क्योंकि तमिल फिल्म निर्माता परिषद में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. शिकायत करने वाले मनिकम नारायणन ने दावा किया कि ‘जवान’ और 2006 की तमिल फिल्म ‘पेरारासु’ की कहानी एक जैसी है. ऐसे में बोर्ड के सदस्य अगले कुछ दिनों में शिकायत की जांच करेंगे.

Tags: Shah rukh khan, Shahrukh khan, Thalapathy Vijay