रिश्तों की जद्दोजहद के बीच क्या 'Kabir Singh' के साथ रोमांस करेंगी Nagarjuna की बहू Samantha? जानें

साउथ सिनेमा (South Cinema) के दिग्गज एक्टर नागार्जुन (Nagarjuna) की बहू सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) इन दिनों जहां अपने रिश्तों की जद्दोजहद में उलझी हुई हैं. वहीं, अब उनको लेकर चर्चा तेज हो चली है कि ‘कबीर सिंह’ (Kabir Singh) एक्टर शाहिद कपूर (Shahid kapoor) एक्ट्रेस संग ऑनस्क्रीन रोमांस करना चाहते हैं. उन्हें वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन 2’ (The Family Man 2) में उनकी एक्टिंग काफी पसंद आई है.

दरअसल, ये चर्चा तब शुरू हुई जब शाहिद कपूर ने ट्विटर पर फैंस के साथ चैट सेशन रखा. इस दौरान उन्होंने बेबाकी से यूजर्स के जवाब दिए. इसी सेशन के दौरान एक यूजर ने शाहिद से सवाल किया कि ‘द फैमिली मैन 2’ में सामंथा प्रभु की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ शब्द कहिए. ऐसे में इसी सवाल के जवाब में एक्टर ने लिखा, ‘बहुत ही शानदार… उनके साथ काम करना चाहूंगा.’

Totally loved her on the show. Would love to work with her some time. https://t.co/KhFS9BUclH

— Shahid Kapoor (@shahidkapoor) September 27, 2021