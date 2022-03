Shane Warne की मौत से साउथ के इन स्टार्स को लगा बड़ा झटका, इनके आइडल थे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर

Shane Warne: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज शेन वार्न (Shane Warne) का 52 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया. वॉर्न का मृत शरीर थाईलैंड में उनके विला में ही पाया गया था. डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की लाख कोशिश की थी, लेकिन वे मौत की जंग नहीं जीत पाए. उनके जाने से दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है और दुनियाभर के क्रिकेटर्स वॉर्न के अचानक चले जाने का दुख वयक्त कर रहे हैं. क्रिकेट ही नहीं दूसरे क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले लाखों लोग भी उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं. टॉलीवुड की भी तमाम हस्तियों ने भी शेन वॉर्न की मौत पर शोक प्रकट किया है.

मशहूर क्रिकेटर के निधन पर सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘RIP लीजेंड, जबकि रकुल प्रीत सिंह ने लिखा, ‘क्रिकेट की दुनिया के लिए एक विनाशकारी क्षति (devastating loss)… रेस्ट इन पीस.’ वहीं सोनल चौहान को भी इस खबर से बड़ा झटका लगा है, उन्होंने लिखा, ‘यह क्या चल रहा है? ये चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली खबर है. 52 पर दिल का दौरा ?? युवाओं को दिल का दौरा पड़ने के बारे में कभी नहीं सुना, जिस तरह से यह हाल ही में हो रहा है. RIP शेन वॉर्न.’

Shocking and Heart-wrenching at the demise of Legendary spinner #ShaneWarne 💔 Black day for the World of Cricket.

May his soul RIP!!!#RIPShaneWarne pic.twitter.com/yZAVxjfLLa — Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) March 4, 2022

रॉडनी मार्श (Rodney Marsh) और वार्न के खोने पर शोक व्यक्त करते हुए, महेश बाबू ने लिखा, ‘खबर से स्तब्ध और दुखी हूं. विश्व क्रिकेट के लिए बेहद दुखद दिन! रेस्ट इन पीस, रॉडनी मार्श और शेन वार्न … आप बहुत याद आएंगे!’

Shocked and saddened by the news! A very sad day for world cricket! Rest in peace, Rodney Marsh & Shane Warne… you will be terribly missed! #Legends — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) March 4, 2022

वहीं वेंकटेश दग्गुबाती को भी इस खबर से बड़ा ढक्का लगा है, ‘शेन वार्न को उस स्पोर्ट्स आइकन के लिए नहीं भुलाया जाएगा जो वह थे, हैं और हमेशा रहेंगे! #RIPShaneWarne.’

The GREAT SHANE WARNE is No More… Can’t digest that a person I grew up loving and idolized has passed away…

He will be missed… Rest In Peace Legend 🙏🏼 pic.twitter.com/mMIdDtL1QZ — Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) March 4, 2022

क्रिकेट के शौकीन साई धर्म तेज ने लिखा कि यह खबर कितनी दिल दहला देने वाली है, ‘महान स्पिनर #ShaneWarne के निधन पर स्तब्ध और दिल दहला देने वाली खबर है. क्रिकेट की दुनिया के लिए ब्लैड डे…उनकी आत्मा शांदि दे!! #RIPShaneWarne.’ निखिल सिद्धार्थ ने याद दिलाया कि कैसे वह क्रिकेटर को अपना आदर्श मानते हुए बड़े हुए हैं, ‘ग्रेट शेन वॉर्न अब नहीं रहे… यह डाइजेस्ट नहीं हो सकता कि जिस व्यक्ति को मैं प्यार करता हूं और पूजता हूं उसका निधन हो गया है …वे हमेशा याद आएंगे…रेस्ट इन पीस लीजेंड.’

