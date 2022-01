एयरपोर्ट पर दिखे Pushpa में Allu Arjun को आवाज देकर तहलका मचाने वाले Shreyas Talpade, कैमरे के सामने बोले...

यूं तो अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) पहले से ही साउथ के सुपरस्टार हैं लेकिन पुष्पाः द राइज (Pushpa: The rise) के जरिए उन्होंने देश के हर कोने में रह रहे दर्शकों का दिल जीत लिया है. इसके ब्लॉकबस्टर होते ही उन्हें बॉलीवुड से भी ऑफर मिले हैं. 17 दिसंबर को रिलीज हुई पुष्पा (Pushpa Box Office) कोविड प्रकोप के बीच भी थिएटर्स में धमाल मचा रही है जबकि ये अमेजन प्राइम पर भी रिलीज की जा सकी है. बावजूद इसके फिल्म के डायलॉग्स दर्शकों को सिनेमाघरों तक ला रहे हैं. ये बात तो हम आपको पहले एक खबर के जरिए बता चुके हैं कि पुष्पा के हिंदी वर्जन (Pushpa Hindi version) में अल्लू अर्जुन की आवाज के अभिनेता श्रेयस तलपड़े का कमाल है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. दिलचस्प बात ये है कि अब तक उनकी आवाज में पुष्पराज छाए हुए हैं लेकिन इसी बीच उनका भी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

दरअसल, पोस्टर बॉयज फेम एक्टर श्रेयस तलपड़े (Shreyas Talpade) का एक वीडियो सामाने आया है जिसे वायरल भयानी (Viral Bhayani) ने शेयर किया है. इस क्लिप में एक दम उसी स्टाइल में फिल्म का डायलॉग बोलते दिख रहे हैं…हे पुष्पा नाम सुनके फ्लॉवर समझे क्या..फायर है मैं… श्रेयस के वीडियो देख लोग उनकी जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं…तमाम लोग उन्हें भी इसी तरह का अगली बार रोल प्ले करने को कह रहे हैं वहीं कुछ लिख रहे हैं भाई आपने दिल जीत लिया.

आपको बता दें कि ‘पुष्पा’ में अल्लू अर्जुन (Allu Arjun Pushpa) की आवाज बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े बने हैं जो अजय देवगन स्टारर गोलमाल सीरीज का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने पोस्टर बॉय, हम तुम शबाना और इकबाल जैसी फिल्मों में भी काम किया है. अब उन्होंने ‘पुष्पराज’ को अपनी धांसू वॉअस देकर दुनियाभर के लोगों का दिल जीता है. चूंकि वे प्रोडक्शन टीम का हिस्सा हैं इसलिए उन्हें खास लाइमलाइट नहीं मिली. हाल ही में पोस्टर बॉयज फेम अभिनेता ने अपने सोशल अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें वे अल्लू अर्जुन के लिए डायलॉग्स बोलते देखे जा सकते हैं. फिल्म के मशहूर डायलॉग ‘पुष्पा नाम समझकर फ्लॉवर समझे क्या. फ्लॉवर नहीं फायर है मैं..’ और ‘पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं’ काफी वायरल हो रहा है.

THANK YOUUUU FOR YOUR LOVE! I am beyond happy with the kind of response my voice has gotten in #PushpaHindi 🙌🏻❤️

Keep the love coming. @alluarjun kya Recordतोड़ dhamaka किया hai! #Pushpa…jhukkega nahi and blockbuster numbers…rukkega nahiii😎 pic.twitter.com/ioB1GDOPvC

— Shreyas Talpade (@shreyastalpade1) December 21, 2021