Shruti Haasan ने फैंस को बताया अपना सबसे बड़ा सबक, EGO को लेकर कही ये बात

तमिल-तेलुगू से लेकर बॉलीवुड फिल्मों में अपने अभिनय से करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री श्रुति हासन (Shruti Hassan) काफी लंबे वक्त बाद सुर्खियों में शुमार हुई हैं. अभिनेत्री को आखिरी बार विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) के साथ ‘लाबम’ (laabam) में देखा गया था और अब वे जल्द ही अभिनेत्री सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) संग सालार (salaar) में नजर आएंगी. कन्नड़-तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील कर रहे हैं जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल श्रुति अभिनय को लेकर नहीं बल्कि अपनी लर्निंग को लेकर चर्चा में हैं. श्रुति ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने अपने बारे में कुछ बातें फैंस से शेयर की हैं.

हर रोज कुछ नया सीखती हैं श्रुति

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “मैं हर रोज कुछ नया सीखती हूं, और मेरा सबसे बड़ा सबक यह है कि सीखने के लिए अब भी बहुत कुछ बाकी है. जिस दिन आपको लगता है कि आप यह सब जानते हैं…तभी एक वीडियो गेम की तरह आप वापस लेवल वन पर आ जाते हैं… ऐसे में आपको अपने अभिमान (EGO) को नीचे रखना चाहिए और अपने लेवल को बढ़ाओ…हर दिन एक नया सबक होता है.’

I learn something new everyday , and my greatest lesson is that there’s more to learn …. The day you think you know it all .. just like a video game you go back to level one … level up . Ego down . Everyday has a lesson and that is the 🏆don’t wanna be all preachy but yeah:)

