Nani ने 'Shyam Singh Roy' से सिनेमाघरों में मचाया धमाल, दर्शकों ने की जर्सी फेम स्टार की जमकर तारीफ

Shyam Singha Roy Review: नेचुरल स्टार नानी की लंबे इंतजार के बाद श्याम सिंघा रॉय’ 24 दिसंबर को रिलीज हो गई है. फिल्म में नानी एक नहीं बल्कि तीन एक्ट्रेस साई पल्लवि (Sai Pallavi), कृति शेट्टी (Krithi Shetty) और मैडोना सेबेस्टियन (Madonna Sebastian) के साथ नजर आ रहे है और इसे दर्शकों से शानदार रेस्पोंस मिल रहा है. कोलकाता की पृष्ठभूमि पर फिल्माई गई राहुल सांकृत्या (Rahul Sankrityan) द्वारा निर्देशित श्याम सिंह रॉय पुनर्जन्म की थीम पर बेस्ड है.

#ShyamSinghaRoy @NameisNani is Back with Emotional Drama and he nailed the performance @NameisNani with action and @Sai_Pallavi92 dance and action steal the 2nd half with @MickeyJMeyer BGM and songs

Go for @NameisNani and @Sai_Pallavi92 emotional trance

3.25 /5 pic.twitter.com/47yYJJjeTL

— radha krishna (@radhacute) December 24, 2021