Shyam Singha Roy teaser: नानी संग कृति शेट्टी के Lip lock सीन ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, Video Viral

Shyam Singha Roy kissing scene: नेचुरल स्टार नानी (Natural Star Nani) काफी लंबे वक्त के बाद फैंस का अटेंशन ले रहे हैं. नानी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘श्याम सिंह रॉय’ (Shyam Singh Roy) के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में ‘श्याम सिंह रॉय’ का टीजर ((Shyam Singh Roy Teaser) रिलीज हुआ है जो इंटरनेट पर छाया हुआ है. टीजर में नानी अपनी को-स्टार कृति शेट्टी के साथ लिपलॉक सीन करते दिख रहे हैं. अभिनेता के किसिंग सीन ने Youtube सहित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर धूम मचा दी है.

राहुल सांकृत्यायन (Rahul Sankrityan) द्वारा निर्देशित फिल्म का टीजर 18 नवंबर को Niharika Entertainment की ओर से जारी किया गया था. महज 24 घंटे में इस टीजर को 61 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

Shyam Roy Teaser = Masterpiece @NameisNani Your Looks , Style , Romance And Acting ❤

What’s Your Fav Shot ? ❤#ShyamSinghaRoyTeaser #SSRTeaser #ShyamSinghaRoy pic.twitter.com/FJT1T2pw5X

— Nani Gifs (@NaniGIFs) November 18, 2021