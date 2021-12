Pushpa की रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बीच बोले एक्टर Siddharth, 'बेईमान है पेन इंडिया' और झूठे हैं प्रोड्यूसर; जानिए

फिल्मों का बॉक्स-ऑफिस कलेक्शन (Box-office collections) एक बड़ा मिथक है क्योंकि उन्हें ट्रेस करने के लिए कोई उचित बुनियादी (proper infrastructure) ढांचा नहीं है. एवरेज से फ्लॉप रिव्यू (flop movie reviews) मिलने के बावजूद हर कोने से एक फिल्म प्रोड्यूसर अपनी मूवी के बारे में दावा करता है और यह केवल साउथ इंडयिन फिल्म इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है..क्योंकि किसी भी रिलीज की गई फिल्म के लिए यह एक मेजर मार्केटिंग टूल है. ये कहना है ‘Rang De Basanti’ फेम एक्टर सिद्धार्ध (Siddharth) का. उन्होंने फिल्मों के बिजनेस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

सिद्धार्थ (Siddharth) मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करते हैं. हाल ही में अल्लू अर्जुन (Allu Arjun)- रश्मिका मंदाना स्टारर (Rashmika Mandanna) और सुकुमार द्वारा निर्देशित ‘पुष्पा’ की सक्सेज पार्टी (Pushpa Success party) में एक प्रमुख तेलुगू एंकर को बुरी तरह से ट्रोल किया गया क्योंकि उन्होंने इवेंट में बोलते हुए बॉक्स ऑफिस के गलत आंकड़ों को पेश कर दिया. इसके बाद साउथ के अभिनेता सिद्धार्थ ने बॉक्स ऑफिस की हालिया रिपोर्ट के आधार पर एक बार फिर बयान दिया है जिसके लिए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल का सहारा लिया है.

How much is the going commission or rate these days for fudging collection reports of films?

Producers have been lying about BO figures for ages… Now the “trade” and “media” have started their “official” figures… All languages, all industries…same.

Pan India dishonesty

