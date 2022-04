कार्डियक अरेस्ट के बाद बाईपास सर्जरी और, अब वेंटिलेटर सपोर्ट पर पहुंचे मशहूर एक्टर और डायरेक्टर, दुखी हुए फैंस

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता श्रीनिवासन (Sreenivasan) इन दिनों सेहत संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं. 31 मार्च को कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित होने के बाद उनकी एक आपातकालीन सर्जरी (Bypass Surgery) हुई थी. इसी बीच हाल ही में अस्पताल के सूत्रों से पता चला है कि उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर शिफ्ट किया गया है. जानकारी के लिए बता दें कि श्रीनिवास 30 मार्च को कार्डियक अरेस्ट की चपेट में आए थे जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां एक दिन बाद उनकी सर्जरी हुई. मेडिकल रिपोर्ट में उनके ट्रिपल वेसल डिजीज से पीड़ित होने की बात सामने आई थी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रीनिवासन ने अपने 66वें जन्मदिन पर सर्जरी करवाई थी. उनके चाहने वाले अभिनेता के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करने के लिए ट्विट पर पोस्ट शेयर कर रहे हैं. श्रीनिवासन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं. अभिनय के अलावा वे एक स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर के रूप में भी लोकप्रिय हैं.

Sreenivasan ने Mohan Lal के साथ कीं ज्यादा फिल्में

श्रीनिवासन ने लगभग पांच दशकों तक फिल्मों के लिए डब किया है. 1976 में अभिनय की शुरुआत करने के बाद उन्होंने 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया. उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में मलयालम अभिनेता मोहनलाल के साथ काम किया है. दोनों के कॉम्बो ने कई सालों तक दर्शकों का मनोरंजन किया है. उनकी कुछ लोकप्रिय फिल्मों में वरवेलपु, गांधीनगर 2 स्ट्रीट और नाडोडिक्कट्टू शामिल हैं. श्रीनिवासन के दो बेटे विनीत और ध्यान ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है.

इन फिल्मों की स्क्रिप्ट लिख चुके Sreenivasan

श्रीनिवासन ने 1984 में रिलीज़ हुई फ़्लिक ओडारुथम्मावा आलारियाम (flick Odaruthammava Aalariyam), 1986 की फ़िल्म सनमानसुल्लावरक्कु समाधानम गांधीनगर 2 स्ट्रीट (Sanmanassullavarkku Samadhanam Gandhinagar 2nd Street) और Nadodikkattu in the next year जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है. 90 के दशक के दौरान उन्होंने Thalayanamanthram, Sandesam, Midhunam, Mazhayethum Munpe, Azhakiya Ravanan, Oru Maravathoor Kanavu 1998 जैसी फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखीं. उनकी 2018 की फिल्म नजन प्रकाशन उनमें से एक है. ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्में हैं.

इन फिल्मों का Sreenivasan ने किया निर्देशन

एक लेखक और अभिनेता के रूप में अपने काम के बारे में बात करते हुए उन्होंने अक्सर प्रियदर्शन, सत्यन अंतिकाड और कमल जैसे निर्देशकों के साथ काम किया है. एक फिल्म निर्माता के रूप में उन्होंने 1998 में वडक्कुनोक्कियंत्रम (Vadakkunokkiyanthram) और चिंताविष्टय श्यामला (Chinthavishtayaya Shyamala) दोनों की पटकथा लिखी और निर्देशन भी किया.

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं Sreenivasan

श्रीनिवासन की 1989 की फिल्म वडक्कुनोक्कियंत्रम (Vadakkunokkiyanthram) ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता था और चिंताविष्टय श्यामला (1998) (Chinthavishtayaya Shyamala) ने अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 29 वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार भी हासिल किया था.