एक्टर Vishal ने किया तिरुमाला मंदिर के दर्शन, फिल्म 'Enemy' के लिए भगवान से की प्रार्थना

एक्टर विशाल (Vishal) पिछले दिनों एक्टर पुनीत राजकुमार के 1800 बच्चों की मुफ्त शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने के फैसले को लेकर चर्चा में थे. अब वो अपने किसी फैसले को लेकर नहीं बल्कि अपनी अपकमिंग फिल्म ‘एनिमी’ (Enemy) को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. ऐसे में इसके रिलीज से पहले ही एक्टर ने तिरुमाला मंदिर के दर्शन किए हैं. इसकी सफलता के लिए वो मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे हैं. इसे दिवाली के मौके पर 4 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

फिल्म ‘एनिमी’ का डायरेक्शन आनंद शंकर ने किया था. ऐसे में एक्शन और थ्रिलर मूवी के रिलीज से पहले ही एक्टर विशाल ने तिरुमाला मंदिर के दर्शन किए. इस दौरान की उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. वो फैंस के साथ मंदिर के बाहर भी पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ तस्वीरों में उन्हें मंदिर के अंदर भी जाते हुए देखा जा सकता है. तस्वीरो में एक्टर को सफेद कपड़ों में लाल शॉल के साथ देखा जा सकता है. एनिमी के निर्देशक और डायरेक्टर आनंद शंकर हैं. इसे विनोद कुमार द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है. इसका निर्माण मिनी स्टूडियोज के तहत किया गया है. इसमें विशाल और आर्या लीड रोल में नजर आने वाले हैं. इसके अलावा Mirnalini Ravi, Mamta Mohandas और प्रकाश राज भी इसमें अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म की रिलीज से पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग की जा रही है.

Hero @VishalKOfficial visited Thirumala thirupathi devasathanam and offered prayers earlier today. ✨@RojaSelvamaniRK @actorramanaa#Enemy In Theatres from Nov 4th. @divomovies @ministudiosllp#EnemyDeepavali pic.twitter.com/2Q9NsmP2VD

— VamsiShekar (@UrsVamsiShekar) November 3, 2021