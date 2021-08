Actress Video: पार्वती नायर ने ट्रांसपेरेंट टॉप में समंदर किनारे दिखाई कातिल अदाएं, जीत लेगा दिल!

South Actress Video: पार्वती नायर (Parvati Nair) साउथ की फेमस मॉडल और एक्ट्रेस हैं. उन्होंने साउथ की चारों फिल्म इंडस्ट्री (South Film Industry) में काम किया है. इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस हैं. पार्वती के सिर्फ इंस्टाग्राम (Instagram) पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो उनकी हर फोटो को पसंद करते हैं. उनकी कई बोल्ड पिक्स वायरल होती रहती हैं. पार्वती को ग्लैमर के साथ खूबसूरती का परफेक्ट कॉम्बीनेशन कहा जाता है. अपने एक वीडियो के चलते वो एक बार फिर लाइमलाइट में हैं. इस वीडियो में वो समंदर किनारे ऐसी आग लगा रही हैं कि देखने वाले भी खूब तारीफ कर रहे हैं. ट्रांसपरेंट टॉप और शॉर्ट्स पहने एक्ट्रेस इसमें बेहद बोल्ड लुक में हैं.

पार्वती नायर ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्रम पर शेयर किया है जिसे एक दिन में 2 लाख से ज्यादा व्यूज और 40 हजार हार्ट्स मिल चुके हैं. फैंस उनके इस बोल्ड लुक को काफी पसंद कर रहे हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में जलेबी बेबी गाना भी चल रहा है, जो इसे और एंटरटेनिंग बना रहा है. आप भी देखिए मूड रीफ्रेश कर देने वाला ये वीडियो….

View this post on Instagram A post shared by Parvati Nair (@paro_nair)

यूजर्स को पार्वती का वेस्टर्न लुक हो या ट्रेडिशनल, हर तरह के अटायर को खूब पसंद आते हैं. उन्हें ग्लैमर और खूबसूरती का परफेक्ट कॉम्बीनेशन कहा जाता है. उनकी बोल्डनेस जितनी चर्चा में रहती है, उतनी ही उनकी खूबसूरती भी सबके ध्यान खींच लेती है. पार्वती के फैंस के बीच उनके बोल्ड अवतार को काफी पसंद किया जाता रहा है. हालांकि इसके चलते उन्हें कई बार ट्रोल भी होना पड़ा है. बता दें पार्वती नायर (Parvati Nair) ने 2012 में मलयालम फिल्म ‘Poppins’ से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. फिल्म ‘Story Kathe’ में उन्होंने एक पत्रकार का रोल किया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ डेब्यू अभिनेत्री का अवार्ड मिला था.

पार्वती की कुछ नामी फिल्मों की बात करें तो इसमें Uttam Villain, Dizzy in the Evening, Fill in the Blanks और Nimir का नाम सबसे पहते ता है. इन्ही फिल्मों से उन्हें एक खास पहचान मिली थी. इसके साथ ही वो एक फेमस मॉडल भी हैं. वो कई टीवी ऐड में भी काम कर चुकी हैं. पार्वती को लोग मिस कर्नाटक और मिस नेवी क्वीन के खिताब मिलने के बाद से पहचानने लगे थे.