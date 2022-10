भारत जोड़ो यात्रा में साउथ की इस एक्ट्रेस का हाथ पकड़े दिखे राहुल गांधी, BJP ने किया ट्रोल तो मिला ये जवाब

पूनम कौर (Poonam Kaur) एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं जो मुख्य रूप से तेलुगू और तमिल फिल्मों में नजर आती हैं. अभिनेत्री के साथ-साथ वे एक युवा राजनेता भी हैं और कांग्रेस पार्टी की (Congress Patry) सदस्य हैं. उन्होंने राहुल गांधी की चल रही राजनीतिक यात्रा में भी भाग लिया. वायनाड के सांसद (Wayanad mp) को उस समय उनका हाथ पकड़े देखा गया जब वे दुर्घटनावश गिरने वाली थीं. वहीं तेलंगाना में भारत जोड़ी यात्रा के दौरान अभिनेत्री पूनम कौर का हाथ पकड़े कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीरें ‘अपमानजनक’ टिप्पणियों के साथ वायरल हो रही हैं.

हालांकि, इसके बाद अभिनेत्री ने ट्रोल करने वालों को जवाब दिया और समझाया कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सैर के दौरान उनका हाथ थाम लिया क्योंकि वे गिरने वाली थीं. एक्ट्रेस ने अपना ट्वीट भाजपा की प्रीति गांधी के जवाब में दिया है जिन्होंने लिखा, यह आपके लिए पूरी तरह से अपमानजनक है, याद रखें कि प्रधान मंत्री ने नारीशक्ति के बारे में बात की थी.

दरअसल, प्रीति गांधी ने पूनम कौर का हाथ पकड़े राहुल गांधी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘अपने परदादा के नक्शेकदम पर चलते हुए!’ प्रियंका चतुर्वेदी ने भी राहुल गांधी को ट्रोल किया है. वहीं तस्वीर को साझा करते हुए, कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना इकाई ने लिखा, ‘हर कोई किसी न किसी तरह से योगदान दे सकता है. हमारा लक्ष्य बातचीत जारी रखना, उनकी चिंताओं को सुनना और भारत को मजबूत और बेहतर बनाने की दिशा में काम करना है.’

