पहले Kantara और अब Avatar 2 देखते हुए दर्शक की थिएटर में मौत, बीच शो में आया हार्ट अटैक और फिर..

ऑस्कर हासिल करने वाले डायरेक्टर जेम्स कैमरून (james cameron) की फिल्म अवतार-2 (Avatar The Way of Water) भारत में जबरदस्त बिजनेस कर रही है. फिल्म की कहानी का जादू तेलुगू राज्यों में भी खूब जम रहा है लेकिन इसी बीच एक एक चौकाने वाली खबर आई है. हाल ही में पता चला है कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के पेद्दापुरम शहर अवतार 2 फिल्म देखने के दौरान लक्ष्मीरेड्डी श्रीनू नाम के दर्शक की मौत हो गई, वे शख्स राज्य के जाने-माने ललिता थिएटर में हॉलीवुड फिल्म देखने गया था और उसी दौरान शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है.

अवतार 2 देखने के बीच हार्ट अटैक से व्यक्ति की मौत

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्मीरेड्डी श्रीनू अपने भाई राजू के साथ पेद्दापुरम में ‘अवतार: द वे ऑफ वाटर’ देखने गए थे और इसके किसी सीन को देखते हुए वे अचानक गिर पड़े. बाद में उन्हें नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां डॉक्टरों ने श्रीनू को मृत घोषित कर दिया. लक्ष्मीरेड्डी श्रीनू 2 बच्चों के पिता थे जिनका एक बेटा और एक बेटी है जो अब बिन पिता को गए हैं. आपको बता दें कि इससे पहले भी फिल्म के शो के दौरान कई चौकाने वाली घटनाओं की खबरें आती रही हैं.

कांतारा के क्लाइमेक्स में भी हुई एक तेलुगू दर्शक की मौत

पिछले दिनों ही कर्नाटक में ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ फिल्म कांतारा को देखते हुए एक शख्स की मौत हो गई थी. फिल्म के रिलीज के बाद ही कर्नाटक के मांड्या जिले से एक दुखद खबर थी जिसमें कहा कहा गया था कि सिनेमाघरों में फिल्म देखने के दौरान कथित तौर पर एक व्यक्ति की मौत हो गई. उस मृतक का नाम राजशेखर था और वो 24 अक्टूबर को नागमंगला के वेंकटेश्वर थिएटर में कांतारा देख रहा था. वो अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग शो में गया था, लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स के दौरान सीने में दर्द होने लगा और थिएटर से बाहर निकलते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा, वे गिर पड़े और थिएटर के पास उन्होंने अंतिम सांस ली. 45 वर्षीय राजशेखर थुरुवेकेरे के कुनिकेनहल्ली गांव के मूल निवासी थे और मैसूर के एक निजी कॉलेज में कार्यरत थे. परिजनों ने बातचीत में बताया था कि वे कंतारा देखने के लिए थिएटर में गए तो बिल्कुल ठीक थे लेकिन अचानक क्लाइमेक्स सीन को देख वे हार्ट अटैक शिकार हो गए, बाद में नागमंगला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी ही एक घटना 2009 में ताइवान में भी हुई थी जब अवतार देखने गए एक 42 वर्षीय शख्स की हार्ट अटैक से मौत भी दिल का दौरा पड़ने से हुई थी.

दोनों की उम्र में नहीं है ज्यादा फर्क

राजशेखर की तरह ही आंध्र प्रदेश के लक्ष्मीरेड्डी श्रीनू की मौत हुई है. दोनों दर्शकों की उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं है, जहां श्रीनू 42 साल के थे और राजशेखर 45 वर्षीय थे. बात अगर अवतार 2 को लेकर करें तो ये तेलुगू राज्यों में भी शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म 40 करोड़ की ओपनिंग कर RRR और KGF2 के बाद पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है.

