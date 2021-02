'Thank You' में नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य संग रोमांस करेंगी पूजा हेगड़े, ये होगा अभिनेता का रोल

फोटो: Instagram/@nagachaitanyafanss और Instagram/@hegdepooja

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) इन दिनों लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं. फिलहाल चैतन्य अपनी अपकमिंग फिल्म 'थैंक यू' में बिजी हैं. जानकारी के अनुसार, 'थैंक यू' में नागा चैतन्य के अपोजिट में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) नजर आने वाली हैं. बता दें कि पूजा नागार्जुन के छोटे बेटे अखिल अक्कीनेनी (Akhil Akkineni) के साथ फिल्म 'मोस्ट एलिजिबल बैचलर' (Most Eligible Bachelor) में पहले से ही काम कर रही हैं. इसी बीच खबर है कि जल्द ही वे नागार्जुन के बड़े बेटे नागा चैतन्य को भी ज्वाइन करेंगी.



'Thank You' में हॉकी प्लेयर बनेंगे चैतन्य

फिल्म का निर्देशन 2016 में आई फिल्म '24' के डायरेक्टर विक्रम के कुमार करेंगे. फिल्म में नागा चैतन्य एक हॉकी प्लेयर की भूमिका निभाएंगे. उनके अपोजिट में पूजा हेगड़े अभिनय करेंगी. आपको बता दें कि इससे पहले भी ये दोनों ही एक साथ काम कर चुके हैं. नागा चैनत्य पूजा और हेगड़े साल 2014 में आई कॉमेडी फिल्म 'ओका लैला कोसम' (oka laila kosam) में साथ काम किया था.



फिल्म थैंक यू (Thank You) की सिनेमैटोग्राफी पीसी श्रीराम द्वारा की गई है और संगीत (Music) एस थम्मन ने दिया है. 'थैंक यू' के अलावा नागा चैतन्य सेखर कमुल्ला की लव स्टोरी (Love Story) में भी नजर आने वाले हैं. साउथ सिनेमा के दर्शक नागा की फिल्म 'लव स्टोरी' का सभी को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं उनकी को-स्टार पूजा हेगड़े साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ एक रोमांटिक ड्रामा 'राधे श्याम' (Radhe Shyam) में भी काम कर रही हैं. चैतन्य की गिनती साउथ के उन स्टार्स में होती है जो एक साल में कम से कम तीन से चार फिल्में देते हैं. मांझी, मनम, प्रेमम, दोहाची जैसे तमाम हिट फिल्में दी हैं.