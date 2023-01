RRR Golden globe Award: देशभक्ति का फैसला सुनाने वाले आप कोई नहीं,अदनान सामी की मंत्री ने लगाई क्लास

एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म आरआरआर ने दुनियाभर में भारतीय सिनेमा को गौरवान्वित किया है. फिल्म ने हाल ही में विदेशी मंच में ओरिजनल बेस्ट सॉन्ग Naatu Naatu के लिए गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड जीता है. फिल्म के डायरेक्टर और गाने के म्यूजिक कंपोजर एमएम कीरावनी द्वारा ये अवॉर्ड जीतने के बाद देशभर के लोग जश्न मना रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर इस फिल्म को लेकर राजनीति शुरू होने लगी है. राजामौली के अवॉर्ड हासिल करने के तुरंत बाद आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री फिल्म की टीम को बधाई देते हुए सिर्फ अपनी भाषा और राज्य का नाम डाला. वहीं स्टेट के एक और मंत्री ने देश की बजाए भाषा पर गौरवान्वित महसूस किया. इस पर मशहूर सिंगर अदनान सामी ने रिएक्शन दिया और लिखा, We Are Indians First…अब इस पर फिर से राज के मंत्री ने पलटवार किया किया है.

आंध्रप्रदेश के उद्योग, बुनियादी ढांचा और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री गुडिवाड़ा अमरनाथ ने अदनान सामी के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि वे उनकी देशभक्ति पर फैसला सुनाने वाले कोई नहीं हैं. उन्होंने पलटवार कर लिखा, ‘@AdnanSamiLive आप हमारी देशभक्ति पर फैसला सुनाने वाले कोई नहीं हैं. हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान पर गर्व है. और मैं फिर से घोषणा करता हूं, हम तेलुगू हैं. तेलुगू होने में मेरा गर्व एक भारतीय के रूप में मेरी पहचान से दूर नहीं होता है.’

We are proud of our language, our culture and our identity.

And I proclaim again, WE ARE TELUGU. @AdnanSamiLive, you are no one to pass judgement on our patriotism.

My pride in being Telugu does not take away from my identity as an Indian. https://t.co/Z6ldHw94hh

— Gudivada Amarnath (@gudivadaamar) January 11, 2023