साइबर अटैक का शिकार हुई ये मशहूर एक्ट्रेस, ट्विटर पेज हुआ हैक, Elon Musk से की शिकायत

ऐश्वर्या राजेश (Aishwarya Rajesh) दक्षिण भारत की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं. वे मुख्य रूप से तमिल और मलयालम फिल्मों में दिखती हैं लेकिन उन्होंने कुछ तेलुगू फिल्मों में भी काम किया है. फिलहाल वे अपने ट्विटर अकाउंट को लेकर चर्चा में हैं जो कि हाल ही में हैक हुआ था. अभिनेत्री ऐश्वर्या राजेश का ट्विटर पेज 24 मार्च यानी बीते दिन हैक हो गया था. उनके प्रचारक युवराज ने सोशल मीडिया पर उसी के संबंध में एक ट्वीट पोस्ट के जरिए जानकारी दी. एक्ट्रेस के प्रवक्ता ने एलोन मस्क (Elon Musk) को भी ट्वीट कर तत्काल सहायता की अपील की.

ऐश्वर्या राजेश का ट्विटर हैक

युवराज ने ट्विटर में लिखा, ‘एक्ट्रेस #AishwaryaRajesh का ट्विटर अकाउंट (@aishu_dil) हैक हो गया है. इस मुद्दे पर गौर किया जा रहा है और इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा. तब तक, प्रशंसकों और फॉलोअर्स से आग्रह किया जाता है कि उनके अकाउंट पर जो कुछ भी पोस्ट किया गया है, उस पर ध्यान न दें.’

Dear Mr @elonmusk,

I am the publicist of well known south Indian actress #AishwaryaRajesh, who has a huge fan following in India and abroad. We wish to draw your attention to the fact that the Twitter account of Ms. Aishwarya Rajesh ( @aishu_dil ) has been hacked. We would deeply… https://t.co/YWQ8ixfHvU

— Yuvraaj (@proyuvraaj) March 24, 2023