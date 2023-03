RRR से महंगे बिके Pushpa 2 के राइट्स, क्या एसएस राजामौली की फिल्म से बड़ी है पुष्पा 2? जानिए कैसे

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर ‘पुष्पा 2’ (Pusha: the Rule) का करोड़ों दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म के हर एक अपडेट के लिए फैंस बेताब रहते हैं. इन दिनों फिल्म की शूटिंग जोरों से जारी है और इसके सीक्वल में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा. क्योंकि फिल्म का पहला भाग लॉकडाउन में बिना प्रमोशन के रिलीज हुआ था लेकिन सीक्वल को बिग स्केल पर शूट किया जा रहा है. इसी बीच ‘पुष्पा 2’ के राइट्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. सुनने में आ रहा है कि निर्माता इस अपकमिंग फिल्म के राइट्स के लिए मोटी रकम मांग रहे हैं, जो ‘आरआरआर’ के राइट्स से कहीं ज्यादा है.

Pushpa 2 को हुआ RRR से ज्यादा मुनाफा

‘पुष्पा’ की अपार सफलता के बाद अल्लू अर्जुन पैन इंडिया स्टार बन गए हैं. वहीं रश्मिका मंदाना को भी इससे दुनियाभर में लोकप्रियता मिली है और साथ ही फहद फासिल के हुनर को भी देशभर के लोग जान पाए हैं. तीनों स्टार पुष्पा 2 में भी नजर आने वाले हैं. इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर फैन्स में जबरदस्त क्रेज है, जिसका फायदा एक्टर्स अच्छे से उठाने की कोशिश कर रहे हैं. अभिनेता और समीक्षक केआरके ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, ‘अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के राइट्स के लिए 1050 करोड़ रुपए की मांग की है. जबकि आरआरआर के राइट्स 750 करोड़ रुपए में बिके थे. दूसरे शब्दों में कहे तों अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा 2 को एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर से बड़ा मान रहे हैं!

Allu Arjun is asking ₹1050Cr for all the rights of #Pushpa2 ! #RRR rights were sold for ₹750Cr! Means @alluarjun believes that his film is bigger than #RRR. Fair enough.

— KRK (@kamaalrkhan) March 1, 2023