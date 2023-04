David Warner ने अल्लू अर्जुन को किया कॉपी, फैंस को दिखाया पुष्पा 2 का नया लुक, फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शन

डेविड वॉर्नर (David Warner) जो अल्लू अर्जुन के बड़े फैन हैं और जब पुष्पा रिलीज हुई थी, तब उनका पागलपन देखते ही बनता था. अब एक बार फिर वे तेलुगू सुपरस्टार के लिए अपनी दीवागनगी जाहिर कर रहे हैं और पुष्पा 2 का फीवर भी उनके सिर चढ़कर बोलने लगा है. वॉर्नर आईपीएल में सन राइजर्स टीम का नेतृत्व कर चुके हैं लेकिन फिर उन्होंने हैदराबाद टीम को छोड़ दिया था. हालांकि, अब भी वे हैदराबाद के क्रिकेटरों और तेलुगू सिनेमा के सितारों के बीच अपने टिकटॉक वीडियो और मीम्स के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने अल्लू अर्जुन के नए लुक को खुद की इमेज लगाकर रिक्रिएट किया है.

‘पुष्पा 2’ फिल्म का लुक अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) के कुछ प्रशंसकों का दिल जीत रहा है तो तमाम उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. हालांकि, तस्वीर में दिखाया गया है कि डेविड ने भी अल्लू अर्जुन की तरह अपने चेहरे को गहरे नीले रंग से पेंट किया है. वॉर्नर ने हाथों में चूड़ियां और उंगलियों में हैवी रिंग पहनी हुई है. वे गले में फूल- नीबू की माला और नाक में नथुनी कैरी की हुई है. साथ ही वे एक हाथ में बंदूक लिए हुए वे भी पुष्पा एक्टर की तरह खौफनाक नजर आ रहे हैं. तस्वीर को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, ‘पहली बार UPI की कोशिश की … यह अनुमान लगाने के लिए कोई प्वाइंट नहीं है कि मैंने इसे किसे भेजा है. क्रिकेटर की इस पोस्ट पर मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और 8 हजार से ज्यादा कमेंट्स आए हैं.

View this post on Instagram A post shared by David Warner (@davidwarner31)

वॉर्नर की फोटो देख एक ने लिखा, ‘डेविड भाउ झुकेगा नहीं साला….’ एक ने कमेंट किया, ‘भाई सबसे पहले आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर दें.’ एक नेटिजन ने लिखा, ‘पुष्पा 2 के डायरेक्टर से निवेदन है कि डेविड वॉर्नर को पुष्पा 2 फिल्म में पुष्पा का दोस्त के किरदार में ले लो.’ बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है. एक ने लिखा, ‘Man…you are entertaining us both in IPL as well as Insta..तालियां…’ अभी तो वॉर्नर ने पुष्पा के लिए अपने क्रेज की शुरुआत की है, जैसे- जैस अल्लू अर्जुन इसके बारे में नए- नए अपडेट देंगे तो वे भी उन्हें कॉपी कर फैंस का अटेंशन लेंगे.

फिल्म का निर्देशन सुकुमार कर रहे हैं और सीक्वल पुष्पा 2: द रूल भी रश्मिका मंदाना लीड एक्ट्रेस होगी. फिल्म को बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा और इसका बजट भी पहले से काफी ज्यादा होने वाला है. इसमें फहद फासिल और अनसुया भारद्वाज भी अहम रोल में होंगे. फिल्म में कलाकारों की एक और टुकड़ी होगी जो अभी भी सामने नहीं आई है. कयास लगाए जा रहे हैं कि साईं पल्लवी टीम में शामिल होंगी लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ये फिल्म साल के अंत में रिलीज हो सकती है.

