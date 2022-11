Vadhandhi the fable of velonie: रिलीज को तैयार है वेब सीरीज 'वधांधी', जानिए तारीख और OTT प्लेटफॉर्म

मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज ‘वधांधी- द फैबल ऑफ वेलोनी’ (vadhandhi the fable of velonie) के ग्लोबल प्रीमियर की घोषणा का चुकी है. समीक्षकों द्वारा प्रशंसित सुजल – द वोर्टेक्स के बाद, यह एज-ऑफ-द-सीट तमिल क्राइम थ्रिलर, पुष्कर और गायत्री द्वारा अपने बैनर, वॉलवाचर फिल्म्स के तहत निर्मित की गई है और एंड्रयू लुइस द्वारा रचित है. आठ-एपिसोड की यह थ्रिलर 2 दिसंबर से 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्राइम सदस्यों के लिए हिंदी, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ में भी उपलब्ध होगी. यह क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज भारत के सबसे पसंदीदा मनोरंजन केंद्र प्राइम वीडियो (Prime VIDEO) पर स्ट्रीम होगी.

जानकारी के लिए आपको बता दें कि ‘वधांधी’ का मतलब है अफवाहें हैं. यह शो आपको एक सुंदर वेलोनी की दुनिया में ले जाता है, जो कि नए कलाकार संजना द्वारा निभाई जाती है, जिसकी कहानी अफवाहों से भरी हुई है. एक परेशान लेकिन दृढ़निश्चयी पुलिस वाला, एस.जे. सूर्या, खुद को झूठ के जाल में फंसा हुआ पाता है, जो सच को खोजने पर आमादा है. छोटे शहर की समृद्ध और स्तरित टेपेस्ट्री वेलोनी की कहानी को और भी मुश्किल लेकिन रहस्यपूर्ण बनाती है. इस शो में लैला, एम. नासिर, विवेक प्रसन्ना, कुमारन, और स्मृति वेंकट जैसे प्रसिद्ध कलाकारों सहित कलाकारों की एक टुकड़ी भी प्रमुख भूमिकाओं में है.

lies, rumors, deceit, a story so gripping it will have you on the edge of your seat.#VadhandhiOnPrime, new series, Dec 2@iam_SJSuryah @andrewxvasanth @PushkarGayatri @wallwatcherfilm @sanjkayy_offl @Lailalaughs @smruthi_venkat @actorvivekpra #KumaranThangarajan pic.twitter.com/w4AVtOuJ3P

