Dipika chikhlia Viral VIDEO: प्रभास और कृति सेनन स्टारर ‘आदिपुरुष’ शुरुआत से ही ट्रेंड कर रही है और इसलिए ये फिल्म काफी लोकप्रिय हो गई है. फिल्म अच्छी चीजों के लिए बल्कि विवादों की वजह से चर्चा में रही है. इस फिल्म के VFX को रिलीज से पहले ही लोग नकारते आ रहे हैं और अब सिनेमाघरों में आने के बाद इसके पूरी तरह से बैन की मांग हो रही है. फिल्म में न तो सीता के रूप में कृति सेनन जमीं और श्रीराम के रूप में प्रभास, न हनुमान के किरदार में देवदत्त नागे और न ही रावन के रोल में सैफ अली खान. ओम राउत की स्टार कास्ट को लोग पहले से ही नापसंद कर रहे थे कि अब इसके डायलॉग्स ने सबका मूड खराब कर दिया. इस बीच लोग रामानंद सागर की रामायण के कलाकारों को याद कर रहे हैं, जो इन दिनों खुलकर आदिपुरुष का विरोध कर रहे हैं. अरुण गोविल फिल्म बनाने पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं तो वहीं दीपिका छिखलिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और एक बार फिर सीता बन लाखों लोगों का दिल जीता है.

दीपिका फिर बनीं रामायण की ‘सीता’

टेलीविजन अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने 1987 में रामानंद सागर के रामायण में सीता की भूमिका निभाकर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी. प्रतिष्ठित शो के कलाकारों को पौराणिक नाटक में उनके पात्रों द्वारा पहचाना जाने लगा और दशकों बाद भी उनके चित्रण के लिए प्यार और सम्मान मिलता है. इन दिनों जब आदिपुरुष के रूप में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रामायण की एक और व्याख्या चल रही है, महाकाव्य के कई प्रशंसक इस शो को देखने में जा रहे हैं. लेकिन जैसा मेकर्स ने बताया, फिल्म पूरी तरह से कार्टून शो लग रही है. आदिपुरुष के लगातार हो रहे विरोध के बीच दीपिका चिखलिया ने अब प्रशंसकों को एक वीडियो के साथ ट्रीट किया है जिसमें उन्होंने एक बार फिर सीता की जगह पर कदम रखा है.

In the middle of the #controversy surrounding #Adipurush , Dipika Chikhlia, who played #MaaSita in Ramanand Sagar’s #Ramayana , treated her fans to a #reel where she was dressed as her famous character.#Adipurush #KritiSanon @manojmuntashir @omraut @ChikhliaDipika pic.twitter.com/AEbDHWD2Pg

— Smriti Sharma (@SmritiSharma_) June 19, 2023