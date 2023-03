RRR In Oscar: ए आर रहमान का बयान, Naatu Naatu को मिले ग्रैमी अवॉर्ड, बोले- कोई भी पुरस्कार...

Oscar 2023: ऑस्कर 2023 लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में 13 मार्च (IST) को होने वाला है. यह भारत के लिए एक बड़ा क्षण है क्योंकि एसएस राजामौली की मैग्नम ओपस आरआरआर इस साल ऑस्कर की दौड़ में है. इस वक्त देशभर के लोगों की निगाहें राम चरण और जूनियर एनटीआर पर फिल्माए गए नाटू नाटू पर टिकी हुई हैं. आरआरआर के इस मशहूर गाने को बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग केटेगरी में ऑस्कर अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है. इसी बीच फिल्म के सबसे चर्चित गाने को लेकर मशहूर संगीतकार और गायक एआर रहमान ने एसएस राजामौली का दिल जीतने वाला बयान दिया है.

Naatu Naatu के ऑस्कर जीत पर बोले ए आर रहमान

एआर रहमान ने आरआरआर के नाटू- नाटू गाने को अपना समर्थन दिया. उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) से बात करते हुए कहा, ‘मैं चाहता हूं कि Naatu- Naatu सॉन्ग ऑस्कर अवॉर्ड जीते, मैं चाहता हूं कि वे ग्रैमी भी जीतें क्योंकि हम में से किसी के लिए कोई भी पुरस्कार भारत को ऊपर उठाएगा और हमारी संस्कृति की एकाग्रता अधिक हो जाएगी.’ इसी तरह पीटीआई से बात करते हुए एआर रहमान ने कहा, ‘वहां (95वें एकेडमी अवॉर्ड्स) जो भी जीतता है, वो भारत की प्रोफाइल को ऊंचा करने वाला है. यह हम सबके के लिए अच्छी बात है.’ आपको बता दें कि रहमान भी ऑस्कर विनर हैं. उन्हें फिल्म ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’ (Slumdog Millionaire)के पॉपुलर गाना ‘जय हो’ के लिए ये पुरस्कार दिया गया था.

#WATCH | I want Naatu-Naatu to win awards, I want them to win the Grammy also because any award for any of us will lift India up and the concentration of our culture will become higher: AR Rehman on the song ‘Naatu Naatu’ nomination for Oscars 2023 pic.twitter.com/5yS01ma2XK — ANI (@ANI) March 11, 2023

ऑस्कर में इन गानों को टक्कर देगा Naatu Naatu

आपको बता दें कि ऑस्कर में RRR के नाटू- नाटू के अलावा कुछ और भी गाने नॉमिनेट हुए हैं. इनमें Applause (Tell It Like a Woman), Hold My Hand (Top Gun Maverick), Lift Me Up (Black Pather Wakanda Forever), और This is a Life (Everything Everywhere All at Once) जैसे सॉन्ग हैं. ऐसे में भारतीय फिल्म को कई विदेशी फिल्मों के इन गानों से टकराना होगा.

ऑस्कर से पहले ये बड़े अवॉर्ड जीत चुके RRR

ऑस्कर में नॉमिनेट होने से पहले एसएस राजामौनी की आरआरआर ने कई अमेरिकी पुरस्कार प्राप्त किए हैं. फिल्म ने नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज केटेगरी में बाफ्टा 2023 की लंबी सूची में जगह बनाई, बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग केटेगरी में गोल्डन ग्लोब जीता है. जबकि क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के 28 वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार भी जीता है. कल यानी 13 मार्च 2023 को फैसला हो जाएगा कि फिल्म ऑस्कर को हासिल करेगी या फिर नामांकन तक ही जाएगी. उम्मीद की जा रही है कि फिल्म ऑस्कर अवॉर्ड को जीतेगी.

आरआरआर के बारे में

आरआरआर एक पीरियड ड्रामा है जिसमें जूनियर एनटीआर और राम चरण को क्रमशः आदिवासी नेता कोमाराम भीम और बहादुर अल्लूरी सीताराम राजू के रूप में दिखाया गया है. फिल्म एक काल्पनिक कहानी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनकी लड़ाई का जश्न मनाती है. इससे आलिया भट्ट और अजय देवगन ने तेलुगू में डेब्यू किया है. इसमें श्रिया सरन के अलावा समुथिरकानी, रे स्टीवेन्सन, मकरंद देशपांडे और ओलिविया मॉरिस जैसे हॉलीवुड कलाकार भी हैं. फिल्म का संगीत एमएम कीरावनी ने तैयार किया है. आरआरआर ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1200 करोड़ रुपये एकत्र किए और प्रशंसकों और आलोचकों से समान रूप से प्रशंसा प्राप्त की है.

