The Kashmir Files के ऑस्कर के दावे के बाद बोले बाहुबली प्रोड्यूसर, गलत खबरों से थक गया हूं, सस्ता प्रचार..

RRR की पिछले साल से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा पैदा कर रही है और ये फिल्म बैक टू बैक अवॉर्ड्स हासिल कर रही है. मेकर्स की ओर चलाए गए कैंपेन के बाद फिल्म का नाम ऑस्कर के लिए कुछ केटेगरी में नॉमिनेट किया जा चुका है. हालांकि, विवेक अग्निहोत्री जैसे अन्य भारतीय फिल्म निर्माता भी हैं जो दर्शकों के बीच भ्रम पैदा करते हुए ऑस्कर के बारे में झूठे दावे कर रहे हैं. इसी बीच एसएस राजामौली के सहयोगी और बाहुबली फ्रेंचाइजी के निर्माता शोबू यारलागड्डा (Shobu Yarlagadda) ने ऑस्कर अभियानों के बारे में बात की और बताया कि ये चीजें कैसे काम करती हैं.

Shobu Yarlagadda ने समझाया ऑस्कर का गणित

शोबू ने बताया कि ऑस्कर नॉमिनेशन की लिस्ट में जग पाने वाले फिल्म के निर्माताओं को जीत हासिल करनी चाहिए या अपनी फिल्मों को ध्यान में रखना चाहिए. यह सब अभियानों पर निर्भर करता है. हाल ही में एक ट्विटर थ्रेड में शोबू यारलागड्डा ने साझा किया, ‘अकादमी में दुनिया भर से लगभग 10,000 सदस्य हैं, ज्यादातर अमेरिका में और लगभग 40 भारत से सदस्य हैं. ये सभी मेंबर्स अपने शिल्प (Craft), जैसे संपादन (editing),ध्वनि (sound) आदि के आधार पर अकादमी की 17 शाखाओं में से एक हैं. इनमें 16 शिल्प हैं और 17वीं ब्रांच गैर तकनीकी (non technical) है. हर साल प्रत्येक शाखा के सदस्य पहले रिमाइंडर सूची में 300+ पात्र फिल्मों से शॉर्टलिस्ट करने के लिए वोट करेंगे (for the 10 categories where there is a shortlist) और फिर हर ब्रांच से नॉमिनेट होने वाली फिल्मों का चयन करने के लिए फिर से मतदान करेंगे.’

This involves many months of campaign starting sometimes 6 months before the Oscars. There also needs to be some organic buzz and appreciation to build traction.

— Shobu Yarlagadda (@Shobu_) January 15, 2023