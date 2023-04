ऑस्कर विनिंग Naatu Naatu की तर्ज पर आया मोदी- मोदी सॉन्ग, चुनाव प्रचार में बज रहा गाना,जबरदस्त है VIDEO

रंगीन भारत का चुनाव एक और त्योहार है और कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव (Karnataka state assembly election) के लिए एक महीने से भी कम समय बचा है. भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी (BJP), जो चुनाव प्रचार के दौरान अपने नए विचारों के लिए जानी जाती है. इस बार ये राजनीतिक पार्टी आरआरआर के नाटू नाटू गीत (Naatu Naatu) का प्रयोग भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी उपलब्धियों को पेश करने के लिए एक नया गीत लेकर आई है. मालूम हो कि पिछले दिनों ही इस गाने ने ऑस्कर जीता और हमें गौरवान्वित किया है. राम चरण- जूनियर एनटीआर पर फिल्माए गएन सॉन्ग के संगीतकार एमएम केरावनी और गीतकार चंद्रबोस ने अपने काम के लिए ट्रॉफी हासिल की है. अब, कर्नाटक में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए भाजपा इस लोकप्रिय धुन का पूरी तरह से उपयोग कर रही है.

Modi Modi version of Naatu Naatu song by BJP Karnataka for upcoming Karnataka election ☺️🔥 pic.twitter.com/iR4jY0958t

— Sheetal Chopra 🇮🇳 (@SheetalPronamo) April 11, 2023