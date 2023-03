अनुराग ठाकुर से मिले चिरंजीवी- नागार्जुन, दिया खास उपहार, क्या राजनीति में शामिल हो रहे साउथ स्टार?

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister of Information and Broadcasting Anurag Thakur) इन दिनों हैदराबाद दौरे पर हैं. इस बीच उन्होंने साउथ के दिग्गज अभिनेताओं के. चिरंजीवी (Chiranjeevi) और अक्किनेनी नागार्जुन (Akkineni Nagarjuna) से मुलाकात की. अनुराग ठाकुर के साथ इस स्पेशल मीटिंग की साउथ स्टार्स (Nagarjuna) की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं. इसके साथ ही चिरंजीवी और नागार्जुन ने अनुराग ठाकुर को उपहार देकर सम्मानित भी किया है.

क्यों हुई बीजेपी नेता इन साउथ स्टार्स की मुलाकात?

चिरंजीवी ने सोमवार को खुलासा किया कि केंद्रीय मंत्री रविवार को हैदराबाद स्थित अपने आवास पर गए थे. मेगास्टार ने हाल ही में अपनी हैदराबाद यात्रा के दौरान उनके लिए वक्त निकालने के लिए अनुराग ठाकुर को धन्यवाद दिया. बैठक के दौरान जाने-माने निर्माता और चिरंजीवी के बहनोई व अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद (Allu Aravind) भी मौजूद थे. चिरंजीवी द्वारा इनवाइट किए जाने पर कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर उनके घर पर पहुंचे थे.

Thank you dear Sri @ianuragthakur for making time to drop by at my place on your visit to Hyderabad yesterday.

Loved the delightful discussion we had along with my brother @iamnagarjuna

about the Indian Film Industry and the rapid strides it is making! pic.twitter.com/Bm6bjvHT39

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) February 27, 2023