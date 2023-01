Critics Choice Awards: 'RRR' ने फिर रचा इतिहास, विदेश में लहराया तिरंगा, बनी बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म

राम चरण (Ram charan) और जूनियर एनटीआर (Jr NTR) स्टारर फिल्म ‘RRR’ कई अवॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी है. हाल ही में एस एस राजामौली की फिल्म का गाना ‘नाटू नाटू’ (Naatu Naatu) को बेस्ट सॉन्ग का अवॉर्ड मिला. इसे गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड में बेस्ट सॉन्ग के खिताब से नवाजा गया. इसके कंपोजर एमएम कीरावणी ने इस पर खुशी जाहिर की थी. अब इसके बाद तेलुगू फिल्म ‘RRR’ को क्रिटिक्स च्वॉइस अवॉर्ड्स में एक नहीं दो-दो अवॉर्ड मिले. इसे इस इवेंट में बेस्ट फॉरेन लेंग्वेज फिल्म का अवॉर्ड जीता है.

क्रिटिक्स च्वॉइस अवॉर्ड्स नाइट का आयोजन लॉस एंजेलिस में की गई थी. इसका आगाज रविवार को किया गया था. ऐसे में अब ‘RRR Movie’ की ओर से ट्वीट किया गया है और खुशी जाहिर की गई है ‘नाटू नाटू’ ने एक बार फिर से धमाल मचा दिया है. उन्होंने लिखा, ‘इस बात को शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि क्रिटिक्स च्वॉइस अवॉर्ड्स में नाटू नाटू ने बेस्ट सॉन्ग का अवॉर्ड जीता है.’ कंपोजर एमएम कीरावणी (MM Keeravani) ने इस अवॉर्ड को स्वीकार किया और इसकी खुशी को अपनी स्पीच के जरिए शेयर किया. उन्होंने क्रिटिक्स को इसके लिए धन्यवाद भी दिया.

आपको बता दें कि ‘RRR’ को क्रिटिक्स अवॉर्ड्स में ‘नाटू नाटू’ को बेस्ट सॉन्ग का अवॉर्ड और बेस्ट विजुअल अफेक्ट का भी अवॉर्ड दिया गया है.

Naatu Naatu Again!! 🕺🕺❤️‍🔥

Extremely delighted to share that we won the #CriticsChoiceAwards for the BEST SONG💥💥 #RRRMovie

Here’s @mmkeeravaani’s acceptance speech!! pic.twitter.com/d4qcxXkMf7

— RRR Movie (@RRRMovie) January 16, 2023