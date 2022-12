ऐश्वर्या से तलाक की चर्चा के बाद रजनीकांत के बर्थडे पर दामाद धनुष ने शेयर किया ये पोस्ट, थलाइवा को दी बधाई

जैसा कि रजनीकांत आज यानी 12 दिसंबर को 72 साल के हो चुके हों. उम्र भले ही बढ़ी हो लेकिन अभिनेता का अभी कहीं से भी कम नहीं हुआ. 70 पार चुके रजनी अब भी अपनी फिल्मों में जबरदस्त एक्शन सीन करते नजर आते हैं और दिलचस्प बात ये है कि वे लीड रोल में दिखते हैं. सही मायने में फिल्म इंडस्ट्री का ईश्वर कहना है उनके लिए कोई नई बाात नहीं, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ तमिल बल्कि बॉलीवुड में भी अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है. चूंकि आज उनका जन्मदिन है, इसलिए लाखों लोग उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं.

इस खास दिन पर रजनीकांत के दामाद ने भी उन्हें शुभकामनाएं भेजी हैं. सुपरस्टार धनुष ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया और अपने ससुरा को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, Happy Birthday Thalaiva..गौर करने वाली बात ये है कि धनुष का ये पोस्ट उनके और ऐश्वर्या के तलाक की खबरों के बाद आया है. इससे जाहिर है कि दोनों का रिश्ता अभी पूरी तरह से सेफ है, भले ही वे साथ न रह रहे हों. उनके अतिरिक्त दुलकर सलमान (Dulquer Salmaan) ने भी माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर एक खास पोस्ट के साथ सुपरस्टार को बधाई देते हुए लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे सुपरस्टार #रजनीकांत सर! आप सबसे अच्छे हैं और हमें हमेशा प्रेरित करते रहें.’

Happy Birthday Superstar #Rajinikanth Sir ! You are the best & keep inspiring us forever#HBDSuperstarRajinikanth@Rajinikanth #Thalaivar #Jailer pic.twitter.com/uK7xw8XF1S

— Dulquer Salmaan (@dulQuer) December 11, 2022