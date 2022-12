Most Searched films in 2022: सबसे ज्यादा खोजी गईं ये 10 Movie, एक फिल्म ने बदली बॉलीवुड की किस्मत

दो साल की नॉन थ्रिएटिकल रिलीज और लॉकडाउन पीरियड (Covid Lockdown) बाद 2022 मूवी लवर्स के लिए एक रोमांचक साल रहा. इस साल सिनेप्रेमियों ने अपने पसंदीदा सितारों को सिनेमाघरों में देखने का आनंद उठाया. हालांकि, ये साल बॉलीवुड के लिए उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि साउथ सिनेमा के लिए. बहरहाल, यहां हम 2022 खत्म होने से पहले आपको उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जो इस साल Google सबसे ज्यादा खोजी गई हैं. जी हां, यहां हम आपके लिए भारत में इस वर्ष की सबसे अधिक खोजी जाने वाली फिल्में लेकर आए हैं.

सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली फिल्मों के नाम

2022 कुछ फिल्मों के लिए एक अच्छा वर्ष था. ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि Google सर्च इंजन पर कौन सी फिल्में सबसे ज्यादा देखी गईं, तो हम आपके लिए पूरी लिस्ट लेकर आए हैं. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र से लेकर केजीएफ और कंतारा जैसी साउथ ब्लॉकबस्टर्स तक, यहां पूरी लिस्ट है.

1- Brahmastra: Part One – Shiva

2- K.G.F: Chapter 2

3- The Kashmir Files

4- RRR

5- Kantara

6- Pushpa: The Rise

7- Vikram

8- Laal Singh Chaddha

9)- Drishyam 2

10- Thor: Love and Thunder

GOOGLE लिस्ट में टॉप पर है आलिया- रणबीर की ब्रह्मास्त्र

भारत में 2022 में Google की सबसे अधिक खोजी जाने वाली फिल्मों की भारतीय क्षेत्र में ब्रह्मास्त्र सूची में सबसे ऊपर है. इसके बाद यश की KGF 2 और फिर द कश्मीर फाइल्स है. चौथी पंक्ति में आरआरआर है जो हाल ही जापान में रिलीज हुई और वहां भी अच्छा कारोबार कर रही है. ऋषभ शेट्टी की कांतारा की स्टोरी लाइन भी जंगल में आग की तरह फैल चुकी है और इसके शो अब भी सिनेमाघरों में चल रहे हैं. अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2021 के अंत में रिलीज़ हुई थी, लेकिन रूस में रिलीज़ होने के बाद वापस सुर्खियों में आ गई. कमल हासन की विक्रम तमिल फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनी.

अजय देवगन के लिए लकी रही ‘दृश्यम 2’

आमिर खान की कमबैक फिल्म, ‘लाल सिंह चड्ढा’ भले ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रही हो, लेकिन फिल्म कई विवादास्पद कारणों से सुर्खियों में बनी हुई है. अजय देवगन की ‘दृश्यम 2’ एक बॉलीवुड फिल्म थी जिसने आखिरकार ‘ब्रह्मास्त्र’ के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की किस्मत बदल दी. वहीं हॉलीवुड की क्रिस हेम्सवर्थ-स्टारर ‘थोर: लव एंड थंडर’ (Thor: Love and Thunder Movie) अपने सुपर हीरो फैंडम की सूची में है, जो कि मार्वल की सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी में से एक है.

Tags: Bollywood films, South Indian Films, South Indian Movies